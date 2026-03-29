El incontrolable entorno de Mbappé pone a prueba al Real Madrid

Cuando Florentino Pérez por fin logró traer a Kylian Mbappé puso fin a un culebrón que se prolongó durante siete años. Un continuo tira y afloja que no concluyó con la incorporación del francés en el verano de 2024. Kylian es, en sí mismo, un equipo, con un entorno que protege sus intereses y maneja todo lo que ocurre a su alrededor. La filtración del supuesto diagnóstico erróneo de su rodilla es el último capítulo de un flujo de informaciones con el que el conocido como ‘clan’ Mbappé trata de controlar el relato de un futbolista que irrumpió en la primera línea hace ya casi una década, periodo en el que ha rivalizado en protagonismo con estrellas como Lionel Messi o Neymar. Prácticamente siempre ha ganado.

Una influencia que arranca con la mayoría de edad

En 2017, con 18 años recién cumplidos, el AS Monaco vivió un auténtico incendio tras la temporada de explosión del delantero, en la que anotó 26 goles entre todas las competiciones y alcanzó las semifinales de la Champions League. “Importantes clubes han contactado con Kylian Mbappé y su entorno sin nuestra autorización. Estamos considerando solicitar a la Liga de Fútbol Profesional francesa y a la FIFA que abran procedimientos contra los equipos infractores”, denunció entonces la entidad monegasca.

Wilfred Mbappé y Fayza Lamari, padre y madre de Kylian Mbappé, figuras claves en su entorno. / Christophe Petit Tesson / EFE

En aquella comunicación oficial ya se citaba al “entorno” de Mbappé, por entonces un entramado incipiente frente al actual imperio que lidera Fayza Lamari, madre del jugador, exjugadora de balonmano reconvertida en ejecutiva y figura central en cada una de las negociaciones de su hijo. A su lado aparece Wilfred Mbappé, padre y mentor deportivo, y, en un segundo escalón pero con peso específico, perfiles como la abogada Delphine Verheyden, que lideró su reclamación exitosa contra el PSG.

Entre los clubes que se aproximaron “sin consentimiento” estaba el Real Madrid, al que ya había visitado en 2012, con 13 años, invitado por Zinedine Zidane, quien podría convertirse en su seleccionador tras el Mundial de 2026 si no hay un giro de guion. Fue en junio de 2017 cuando se formalizó una de las primeras grandes ofensivas del club blanco por el jugador, al que dejaría plantado en 2022 tras renovar con el Paris Saint-Germain. El entorno de ‘Kiki’, como se le conoce en su círculo más cercano, siempre ha alimentado el valor del futbolista a través de sus movimientos.

Filtración y desmentido, un mecanismo recurrente

Sucedió en aquella renovación, la última que lograría arrancar al conjunto parisino y que le generaría rédito incluso tras su desvinculación del club francés. Todo ello, además, con el recurso a los tribunales como herramienta habitual cuando considera vulnerados sus intereses. Meses antes de rubricar la ampliación hasta 2025, Fayza Lamari calificaba de “completamente falsas” las informaciones que anticipaban una operación que finalmente acabaría produciéndose.

Este mecanismo de filtración y posterior desmentido se ha repetido ahora con el episodio de la rodilla, cuya revelación coincidió con el parón internacional. Un contexto en el que el jugador se mueve en un entorno de confort que, en el pasado, también fue foco de conflicto. Fueron medios franceses los que adelantaron el supuesto error médico, que el club no desmintió de forma inmediata. Mbappé acabó respondiendo con un escueto: “Es falso”. Tuvo que ser el propio futbolista quien apagara un incendio que amenaza con reavivarse ante cualquier recaída.

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Una dinámica que funciona como mecanismo de autoprotección frente a las interpretaciones que apuntaban a un ‘borrado’ del delantero en marzo, en pleno tramo decisivo para el equipo de Álvaro Arbeloa, con la eliminatoria frente al Manchester City en el horizonte. Mbappé tuvo minutos ante el Atlético, pero partió desde el banquillo, una situación que le generó malestar al considerarse en condiciones de ser titular. De nuevo, un mensaje que trasciendió desde su entorno, un núcleo difícil de controlar cuyas intervenciones han comenzado a poner a prueba la gestión del Real Madrid.