Baloncesto
El Fibwi Mallorca se diluye tras el descanso ante el Obradoiro
Los de Rubén Escalas, técnico interino hasta la llegada de Pablo García, firman una buena primera mitad, pero no pueden frenar el vendaval visitante en el Palau de Son Moix (63-87)
El Fibwi Mallorca cedió este domingo ante la contundencia de uno de los grandes aspirantes de la categoría, el Monbus Obradoiro, que se llevó el triunfo por 63-87 en un duelo que tuvo más resistencia local de lo que refleja el marcador final. Los de Rubén Escalas, técnico interino que sustituía al despedido Pablo Cano a la espera de la llegada de Pablo García, empezaron muy entonados, pero el conjunto gallego fue mejor a partir del segundo cuarto.
El arranque fue eléctrico en Son Moix, con ambos equipos mostrando intensidad en defensa y ritmo alto en ataque. El equilibrio inicial (7-7) dio paso a los mejores minutos de los baleares que, a través de un juego colectivo fluido, lograron abrir brecha hasta el 22-12. Sin embargo, la reacción visitante no se hizo esperar: el acierto exterior del Obradoiro ajustó el marcador al término del primer cuarto (24-19), aunque dejando buenas sensaciones en los mallorquines.
El segundo periodo mantuvo el pulso competitivo. El Fibwi siguió firme atrás y valiente en ataque, llegando incluso a ponerse por delante (30-31) en un tramo de máxima igualdad. El intercambio de golpes se prolongó hasta el descanso, al que se llegó con un 37-44 tras un último arreón visitante.
El punto de inflexión llegó tras el paso por vestuarios. Un contundente parcial de 0-8 del Obradoiro abrió una brecha difícil de cerrar (37-52). A pesar de los intentos del Fibwi Mallorca por reaccionar —incluido un 5-0 que devolvía algo de esperanza (47-61)—, el mayor acierto y la solidez gallega terminaron por romper el partido al final del tercer cuarto (49-69).
En el último acto, el equipo de Escalas no bajó los brazos y trató de reducir distancias (54-69), pero el conjunto dirigido por Moncho Fernández volvió a imponer su ritmo para evitar cualquier atisbo de remontada. Con el marcador ya controlado (56-77 a falta de cuatro minutos), el duelo se encaminó hacia un 63-87 final que castiga en exceso el esfuerzo local.
FICHA TÉCNICA
Fibwi Mallorca Bàsquet Palma (63): Capalbo (11), Vázquez (13), Matulionis (0), Aramburu (7), Bombino (10) —quinteto inicial—. También jugaron Scariolo (2), Laron Smith (0), Niang (9), Bocca (0), Jorge Martínez (3), Siquier (0) y Bracey (8).
Monbus Obradoiro (87): Westermann (14), Barrueta (15), Barcello (13), Dos Anjos (12), Galán (6) —quinteto inicial—. También jugaron Andersson (3), Grela (0), Kravic (9), Etieguren (1), Munnings (4), Brito (6) y Sergi Quintela (4).
Parciales: 24-19, 13-25, 12-25, 14-18.
Árbitros: Sánchez González, Gómez Luque y Pinela García. Eliminado por faltas personales Pedro Bombino.
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