Triatlón
Dureza y espectáculo en Cala d’Or en el TotalTri Mallorca
Las difíciles condiciones marcaron una jornada con casi 500 inscritos y triunfos de Julen Díez y Claudia Striekwold en la prueba reina
Cala d’Or acogió este domingo la decimocuarta edición del TotalTri Mallorca Triatlón Internacional, una prueba que reunió a cerca de 500 participantes, con un elevado porcentaje de deportistas procedentes de fuera de la isla. Las adversas condiciones meteorológicas marcaron una jornada especialmente exigente para los triatletas en las tres distancias disputadas: Small, Olímpica y 1/3 de Full.
En la modalidad más larga, que incluía 1,3 kilómetros de natación, 60 de ciclismo y 15 de carrera a pie, los vencedores fueron Julen Díez, con un tiempo de 2:40:37, y Claudia Striekwold, con 3:30:32. La prueba se inició en la playa de Cala Gran.
En la distancia olímpica (1,3 km de natación, 45 km de ciclismo y 10 km de carrera), se impusieron Iván Torres, con 2:04:11, y Julia Born, con 2:36:22.
Por su parte, en la categoría Small (0,5 km de natación, 30 km de ciclismo y 5 km de carrera a pie), los ganadores fueron Javier Ruddo, con 1:21:53, y Esther Verilhac, con 1:33:43.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada lo protagonizó Joan Nadal, el deportista con más victorias en la historia del TotalTri Mallorca, quien recibió una placa de reconocimiento tras haberse visto obligado a abandonar la competición hace dos años debido a una lesión.
La prueba, organizada por el Club Triatlón Manacor y trasladada a Cala d’Or por el Ayuntamiento de Santanyí, había colgado el cartel de completo tres semanas antes de su celebración, consolidándose como una de las citas que inauguran la temporada de triatlón en la isla.
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