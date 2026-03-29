Anita Stenberg supera a Marina Garau en Sencelles

La noruega de 33 años Anita Yvonne Stenberg, de categoría élite, se adjudicó el triunfo absoluto en la carrera para féminas que abrió la programación del Trofeo Ajuntament de Sencelles de ciclismo, celebrado en la mañana de este domingo sobre un trazado interurbano de 2,3 kilómetros, al que las 17 participantes completaron en 13 ocasiones. Todo ello en una jornada donde la situación atmosférica fue protagonista, con frío intenso y fuerte viento que dificultó las evoluciones de las participantes y la nieve de la Serra como espectador inesperado.

Muy pronto el pelotón se fue seleccionando hasta dejar en cabeza a la ganadora, con un amplio palmarés internacional, junto con Marina Garau, tomando el mando, mientras que Maria Magdalena Deyà y Maria Elisa Mejías formaban el dúo cabecero. Así se llegó al final, donde la ganadora superó a la palmesana, mientras que Deyà, mejor sub-23, entraba por delante de Mejías, con Mireia Escobar en la quinta posición como mejor cadete y dando tiempo al grupo perseguidor. Martina Tur fue la primera júnior, mientras que Inés Bauzá e Inés Bustos fueron las respectivas ganadoras en máster 40 y 50.

La carrera para los chicos cadetes, con 13 participantes, se saldó a favor de Nino Fernández, que en la durísima cuesta de meta distanció a sus seis compañeros del grupo cabecero, superando a Andreu Martorell, Alejandro Buzdea, Miquel Àngel Vicens, Francesc Martorell, Sergi Frau y Guillem Jaume. Cabe destacar que el ganador había superado una salida de cadena que le obligó a poner pie a tierra en la primera mitad de carrera, consiguiendo rehacerse. La única caída fue en los inicios, con Martí Torrens evacuado en ambulancia, aunque no fue necesario su ingreso hospitalario. El incidente se saldó con un fuerte impacto en la zona lumbar.

Biel Mora fue el gran dominador de la carrera para infantiles, superando en más de tres minutos a sus primeros perseguidores, Oliver Stewart y Martí Sales, mientras que Maria Prats fue la mejor fémina de la carrera. En alevines, dominio incontestable de Jaume Salmerón, seguido de Joris Toller y Tomàs Pons, con Clara Muñoz como mejor niña. También compitieron los principiantes y promesas. Todas las categorías del ciclismo base participaron en una gimkana con premios para los mejores.