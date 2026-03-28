El Trofeo Princesa Sofía, embajador de Mallorca en más de 60 países

El Sofía lleva más de medio siglo promocionando la bahía de Palma como un excepcional campo de regatas y a Mallorca como sede de eventos deportivos del máximo nivel internacional. En su edición número 55, el Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels volverá a demostrar su magnetismo con una parrilla de más de 1.100 regatistas de 62 nacionalidades a bordo de cerca de 900 embarcaciones.

El evento reúne todas las condiciones para justificar su financiación por parte del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears y de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca. A su capacidad para descentralizar el turismo, especialmente entre Navidad y Semana Santa, se unen su condición de evento inclusivo, las acciones que realiza en educación y concienciación medioambiental, y la promoción de la cultura y la gastronomía local.

Profeta en su tierra

La delegación española será la más numerosa entre la flota de este año, con 65 equipos y 80 regatistas distribuidos en nueve de las diez clases. El Sofía es un evento clave en el programa olímpico de la Real Federación Española de Vela (RFEV), como explica el director de preparación olímpica, Xisco Gil: “Competimos en casa, en un campo de regatas de referencia mundial, y podemos medirnos con la flota internacional. Es un valor seguro, porque sabemos que la organización se vuelca en la regata y en los regatistas, tanto en tierra como en el mar. Y es la primera regata internacional, nos sirve de termómetro para ver si la preparación olímpica va por el buen camino con vistas a los objetivos de la temporada”.

Cita ineludible

Otras federaciones también entienden la importancia de la primera cita del Sailing Grand Slam y despliegan en Mallorca todo su arsenal. Por número de participantes, destacan Italia (con 63 equipos), Francia (61), Reino Unido (57), Alemania (53) y China (50).

Los británicos fueron los que cosecharon más medallas en la anterior edición, incluyendo cinco de los diez oros en juego y el título absoluto, ganado por Emma Wilson tras dominar la flota de iQFOiL Women. Su delegación llega a Mallorca con cerca de 80 personas entre regatistas y equipo técnico.

“Siempre es un gran evento en el que competir, participo desde que tenía como 15 años, así que se puede decir que he formado parte de él durante unos cuantos años”, explica la defensora del Sofía. “Un térmico de 12 nudos al sol de Palma es difícil de superar. Al mismo tiempo, las condiciones suelen ser muy cambiables, no sabes lo que te tocará a lo largo de la semana, y eso hace la competición muy interesante”.

Otro referente británico habitual en la bahía de Palma es Micky Beckett, que afronta su undécimo Sofía con el objetivo de conseguir el que sería su quinto título consecutivo en la competida clase ILCA 7, que desplegará 200 barcos en el agua. Beckett fue 41.º en 2015, pero se puede decir que desde entonces ha aprendido cada truco, a interpretar cada matiz y cada racha en la bahía de Palma: “Mallorca es un lugar excepcional para navegar. Por todos los desafíos que ofrece competir aquí, es un evento enorme. Cada año es especial”.

Más de 60 banderas

En el otro extremo del espectro, 13 países estarán representados en este Sofía 2026 por un único equipo. Con un abanderado participarán Bulgaria, Eslovaquia, Guatemala, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Omán, Pakistán, Perú, República Dominicana, Rumanía, Santa Lucía y Uruguay.

Al kiter dominicano Deury Corniel le han bastado dos participaciones en el Sofía para convertirse en un auténtico embajador de Mallorca. “Palma es top, es como sentirse en casa. Aquí se puede navegar a diario con muy buenas condiciones. Y cuando no navegas, es un lugar con muchas cosas que ver, experiencias infinitas. He descubierto un lugar súper, súper bello, que es Cala Pi; tremendo lugar. Mi experiencia en Mallorca es muy difícil de explicar, no hay palabras para definirlo: animo a venir a quien no lo conozca, es un lugar maravilloso”.

Vacaciones

Los participantes del Sofía pasan en Mallorca mucho más tiempo que los seis días del programa de competición. Su estancia suele medirse por semanas y, en ocasiones, por meses. Y no solo navegan sus aguas, sino que la viven. Disfrutan de su gastronomía, de su cultura y de sus opciones de ocio. Como campeona absoluta en 2025, Emma Wilson recibió un vale para disfrutar de una estancia en cualquiera de los hoteles de la cadena FERGUS. “Todavía no he podido utilizarlo, he estado tan ocupada que no he podido encontrar una semana libre para hacerlo”, reconoce. “Pero espero poder tomarme unos días libres al final de la temporada y aprovecharlo para disfrutar de unas pequeñas vacaciones en Mallorca”.

El 55º Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels está organizado por Bahía Activa —la fundación formada por el Real Club Náutico de Palma, el Club Nàutic Arenal, el Club Marítimo San Antonio de la Playa y la Federación Balear de Vela— y cuenta con el respaldo de World Sailing. Es un evento cofinanciado con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca. El evento forma parte del Sailing Grand Slam 2026 junto a la Semaine Olympique Française, la Dutch Water Week, la Kieler Woche y la Long Beach & San Pedro Olympic Classes Regatta.