El tercer mundial de Pakita Ruiz

Pakita Ruiz vuelve a subirse a la moto. Este fin de semana, la piloto mallorquina da inicio a su tercera temporada en el Mundial WCR tras medio año alejada de la competición. Y lo hace de la mejor forma posible: después de firmar un top 5 en los tests oficiales de pretemporada del WorldWCR en el Autódromo Internacional do Algarve, un resultado que confirma que sigue compitiendo al máximo nivel.

El regreso no ha sido sencillo. Pakita Ruiz llegó a Portugal sin rodaje y sin apenas oportunidades de entrenamiento en pista. Además, era un circuito casi desconocido para ella: solo había rodado allí una vez durante la prueba del Mundial 2024. Aun así, firmó uno de los mejores tiempos de la parrilla en pretemporada.

El Mundial WCR 2026 consta de doce carreras, dos en cada una de las seis citas programadas: Autódromo Internacional do Algarve, en Portugal; TT Circuit Assen, en Países Bajos; Balaton Park Circuit, en Hungría; Misano World Circuit Marco Simoncelli, en Italia; Donington Park, en Reino Unido y Circuito de Jerez - Ángel Nieto, en España. En total, 24 pilotos lucharán por el título, todas con una Yamaha YZF-R7.

Hace apenas unos meses, tras cerrar el curso pasado en Jerez, la propia piloto ya analizaba el camino recorrido más allá de los resultados. “Aunque parezca que he perdido una posición, porque el año pasado quedé sexta en la general y este año séptima, la mejora ha sido brutal”, explicaba.

La temporada 2025 volvió a estar marcada para ella por una desventaja evidente respecto a sus rivales. “Yo no tengo presupuesto como las demás para poder ir a los circuitos y prepararme, entrenar y conocerlos. Yo voy a circuitos nuevos sin tener referencias”, señalaba. Esta situación provoca diferencias notables: “Al final, cojo la moto 6 veces al año, mientras que las demás tal vez 4 o 5 veces a la semana. Es una barbaridad la diferencia que hay”.

A pesar de ello, Ruiz mantiene una lectura positiva de su rendimiento. “Si estoy séptima en el Mundial con este nivel, con estos recursos y con estas circunstancias, el balance es positivo y hacemos un buen trabajo”, afirma, feliz..

La piloto mallorquina combina la competición con una nueva etapa vinculada a la formación. A principios del año pasado, Pakita Ruiz puso en marcha su escuela de motociclismo, un proyecto que ha arrancado con buena acogida: “Parece que se me da bien enseñar, tengo ese feeling con los niños y las niñas. Me escuchan, lo ponen en práctica, lo intentan y les funciona”. “Cada vez le estoy pillando más el gustillo a estar con los niños, enseñarles, divertirnos juntos y aprender con el deporte que más nos gusta”, afirma.

Además, Ruiz destaca el papel que puede tener en el impulso del deporte femenino desde la base. “Tengo una niña que ahora ha empezado a competir y se ha puesto mi número solo porque lo llevo yo”, cuenta con orgullo, reflejando el impacto que tiene su figura más allá de los circuitos.

De cara a la nueva temporada, Pakita Ruiz mantiene intactas sus ambiciones: “El objetivo principal, desde hace dos años que salió el campeonato mundial, es ganarlo”. Sin embargo, también es consciente de sus limitaciones y prefiere fijar metas a corto plazo: “Con las circunstancias que tenemos, la verdad es que se nos está complicando. Un buen objetivo sería conseguir victorias, que creo que eso sí lo podemos conseguir”.

El Mundial arranca este mismo fin de semana en Portugal, donde Pakita Ruiz volverá a competir y peleará con la misma ambición y con la mirada puesta en seguir creciendo y en pelear por estar cada vez más arriba.