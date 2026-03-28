Sonrojante derrota del ConectaBalear Manacor ante el colista Tarragona

El ConectaBalear Manacor cerró la fase regular de la Superliga Masculina de voleibol con una sonrojante derrota en la pista del colista Tarragona, que en las 21 jornadas anteriores únicamente había sido capaz de sumar un punto y ya había certificado su descenso hace muchas jornadas.

Sin nada en juego para ambos, el técnico Alexis González decidió prescindir de los habituales en Tarragona y dar minutos a varios de los jugadores menos utilizados esta temporada. Sin brillo, pero sin complicaciones, los mallorquines se adjudicaron el primer set (18-25).

Pero en un duelo sin nada que perder, cedieron la segunda manga (25-23). Sacó algo de orgullo el conjunto manacorí, que creyó encarrilar la victoria en el tercero (19-25). Ese mismo parcial le endosó el Tarragona al ConectaBalear para llevar el partido al tie-break. Toda una hazaña para los locales, que lucharon en el quinto set para dedicarle su único triunfo de la temporada a su afición.

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La derrota no trastoca los planes del equipo balear, que ya tenía asegurada la cuarta posición y estaba pendiente de conocer a su rival en los cuartos de final del play-off. Será el Cisneros La Laguna, que venció en Teruel (2-3), en una eliminatoria que se disputará al mejor de tres partidos.