Poblense-Andratx: un derbi mallorquín con el futuro en juego

Poblense y Andratx llegan a la fase decisiva de la temporada con su futuro en juego. El derbi mallorquín de la jornada 29 del Grupo 3 de Segunda RFEF, que se disputará en el Municipal de sa Pobla este domingo a las 12:00 horas, definirá las opciones de los azulgranas de asegurar su presencia en los play-offs de ascenso y las del Andratx de seguir luchando por una permanencia que se le ha ido complicando con el paso de la Liga.

No hacen falta muchos cálculos para otorgar al Poblense el cartel de favorito en este derbi mallorquín, que no será el último de la temporada, pese al bajón que ha sufrido el equipo de Óscar Troya desde que aseguró su permanencia. Campeón de invierno, en 2026 ha bajado el pistón y parece que ha fijado su objetivo en llegar en buenas condiciones al play-off.

Pero aún debe certificar esa plaza, porque tras escaparse el Sant Andreu en el liderato —subiría directo— ha cedido incluso en alguna jornada la segunda posición y ha visto cómo otros siete equipos también pelean por una de las cuatro plazas que dan derecho a jugar las eliminatorias por el ascenso.

Lo que les queda de Liga

Tres derrotas y cuatro empates en las últimas diez jornadas han castigado al Poblense, que ya no puede permitirse más tropiezos en los seis partidos que le quedan, incluido el de este fin de semana: en casa, Andratx, Torrent y Porreres; fuera se medirá al Sant Andreu, Terrassa y cerrará la Liga en el campo de la SD Ibiza.

En peor situación llega el Andratx al derbi. Metido en descenso y con la salvación a ocho puntos, el grupo de José Contreras ya no se puede permitir más tropiezos, ni en casa ni fuera. Ocho derrotas en las últimas diez jornadas le han condenado al pozo del grupo, solo por encima del Porreres y el Torrent (ambos con un punto menos).

Una sola victoria y un empate en este tramo de Liga no invitan precisamente al optimismo para una plantilla que, además, en el mercado de invierno sufrió una pequeña revolución: nueve salidas y ocho incorporaciones.

A los ‘gallos’ les queda recibir en casa al Valencia Mestalla, Alcoyano y Atlètic Lleida para cerrar la Liga. Aunque lo peor lo tiene a domicilio, ya que le esperan tres derbis: además de jugar en sa Pobla este domingo, debe visitar al Atlético Baleares y a la SD Ibiza.

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Un calendario que, al igual que le ocurre al Poblense, provoca que el duelo de este domingo sea vital. Ninguno puede fallar, porque está todo en juego.