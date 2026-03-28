Pilotades | El Recreativo La Victoria convoca elecciones a la presidencia

El Club Recreativo La Victoria de Palma ha convocado elecciones a la presidencia después de que haya finalizado el mandato del que ha sido su máximo mandatario en las últimas temporadas, Ricardo López Andújar. El club blanco anima a los interesados en ocupar el cargo de presidente en la entidad de sa Indioteria pueden presentar su candidatura hasta el próximo día 23 de abril, a las 20 horas. Ricardo López ya ha anunciado que se presentará a la reelección para seguir con el proyecto en el que ha ido trabajando durante todos estos años, informa Bernadí Vich.

El Manacor-Constància abre la jornada en tercera

Vigésimo octava jornada de Liga en la Tercera División balear, que no descansa en esta Semana Santa: hoy sábado, Manacor-Constància (16:00 horas), Portmany-Platges de Calvià (16:15), Felanitx-Inter Ibiza (16:30), Binissalem-Llosetense (16:30), Santanyí-Son Cladera (17:00), Rotlet Molinar-Mallorca B (18:00) y Collerense-Alcúdia (19:45); y mañana domingo, Peña Deportiva-Formentera (12:00) y Mercadal-Cardassar (12:00).

Duelo de filiales en el campo del Andratx

La jornada en la División de Honor Mallorca es: Serverense-Esporles (16:30), Alaró-Arenal (17:00), Andratx B-Platges de Calvià B (17:30), Son Verí-Alcúdia B (17:30), Ferriolense-Recreativo La Victoria (18:30) y Atlético Rafal-Sineu (19:30); y mañana domingo, Pòrtol-Inter Manacor (16:15), Sóller-Santa Catalina Atlético (17:30) y Sant Jordi-Campos (18:00). El próximo miércoles y jueves volverán a jugar al estar programada jornada.

La jornada en preferente se disputa toda esta tarde

Hoy sábado se dirime toda la jornada de Preferente, en parte porque el martes ya hay equipos que vuelven a jugar: Consell-Xilvar (17:00), Athlètic Montuïri-Calvià (17:00), s’Horta-La Unión (17:30), Pollença i Port-Petra (17:30), Murense-Porto Cristo (17:45), Espanya-Algaida (18:00); Can Picafort-Son Sardina (18:30) y Cade Paguera-Pla de na Tesa (19:30). Ya disputado Collerense B, 1-Santa Maria, 0.

La División Honor Juvenil tiene jornada de descanso

Jornada de descanso en la División de Honor juvenil que sí tendrá jornada en Semana Santa.

El Balears femenino recibe esta tarde al Guadalajara

Buena ocasión para el Balears femenino para sumar un nuevo triunfo en esta recta final de la Liga en la Segunda División al recibir al Dínamo Guadalajara, penúltimo y que lleva trece jornadas sin ganar. El duelo se jugará hoy, a las 16:00, en el campo Son Malferit. El cuadro blanquiazul tiene garantizada la permanencia al estar situdo en la zona media alta de la tabla.

Sólo un partido en la Tercera División femenina

Jornada de descanso en la Tercera femenina que tendrá esta tarde, a las 17:15, la disputa de una partido, el Collerense-Manacor, que corresponde a la jornada pasada. El resto de conjuntos hasta después de Semana Santa no regresarán a la competición.

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Campus en Son Bibiloni de la Fundació del Mallorca

Del día 7 al 10 de abril las instalaciones de ciudad deportiva de Son Bibiloni albergarán el desarrollo del Campus Semana Santa de la Fundació Reial Mallorca. Uno de los reclamos más preciados de este campus es que los integrantes de él jugarán el famoso y divertido partido de 100 jugadores contra once del primer equipo del Mallorca. Todos los interesados en inscribirse pueden contactar con javelar@fundacioreialmallorca.org.