Baloncesto
El Palmer paga sus errores en un nefasta segunda parte en Fuenlabrada
Los mallorquines, que se marcharon al descanso por delante, bajaron su nivel en los dos últimos cuartos hasta ser aplastados por los madrileños (87-67)
El Palmer Basket Mallorca cayó en su visita a Fuenlabrada en un partido en el que pagó sus errores en una nefasta segunda parte. A pesar de haberse marchado por delante en el marcador al descanso (38-39, los madrileños fueron mucho mejores en los dos últimos parciales, con un gran acierto en el tiro (87-67). Esta derrota es un frenazo en las aspiraciones de salvación de los turquesas, sobre todo porque el Tizona Burgos, uno de sus rivales directos, ganó su encuentro ante el Cantabria (86-77).Joan Feliu fue el máximo anotador de su equipo con 16 puntos, mientras que Jesús Carralero destacó con 19 de valoración.
El partido empezó con mucha intensidad. El Palmer Basket defendió bien y logró un parcial inicial de 0-5, con buenas acciones de Duda Sanadze y Jesús Carralero que dieron ventaja a los visitantes. Sin embargo, el Fuenlabrada reaccionó con los triples de Jonathan Kasibabu y el talento de Vitor Benite para ponerse por delante (11-6). Joan Feliu asumió el liderazgo ofensivo y, junto a canastas de Atencia y un triple final de Urdiain, se llegó al final del primer cuarto con empate a 16.
En el segundo cuarto, el equipo turquesa mantuvo su solidez en defensa y mejoró en ataque. Un buen trabajo de Josh Roberts y otro triple de Urdiain les devolvió la ventaja. Feliu volvió a ser protagonista con dos triples importantes que impulsaron a su equipo. También destacó Phil Scrubb con un lanzamiento desde la esquina que puso el 35-36. Antes del descanso, otro triple de Feliu dejó el marcador en 38-39.
Tras el descanso, el Fuenlabrada fue claramente superior. Movió mejor el balón, con Mateo Díaz dirigiendo el juego, Benite acertado en el tiro y DeBisschop dominando cerca del aro. La defensa local dificultó mucho el ataque del Palmer Basket. Carralero intentó mantener a su equipo en el partido con ocho puntos en este cuarto, pero el Fuenlabrada se escapó en el marcador hasta el 66-51.
En el último cuarto, el conjunto madrileño controló el partido sin problemas y mantuvo su ventaja hasta el final. El acierto en los triples y el dominio del rebote fueron claves para asegurar la victoria por 87-67. Joan Feliu, con 16 puntos, fue el máximo anotador del equipo turquesa.
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