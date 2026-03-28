Fútbol americano
El Mallorca Voltors logra la permanencia tras ganar al Hospitalet Pioners
El equipo palmesano vence por 34-24 en Son Moix y sella su cotinuidad una temporada más en la Serie A de la LNFA
Lorenzo Salom
El Mallorca Voltors ha certificado este sábado la permanencia en la Serie A de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA) tras vencer por 34-24 al Hospitalet Pioners en Son Moix, en un duelo directo por evitar el descenso que el conjunto palmesano resolvió con autoridad.
El equipo mallorquín, que llegaba al partido con la obligación de ganar, no falló en el momento clave de la temporada. Ante un rival que también se jugaba la continuidad en la categoría, los Voltors dieron un paso al frente y lograron una victoria decisiva que les permite asegurar la salvación sin tener que esperar a la última jornada, en la que descansan.
El triunfo cobra aún más valor por el contexto en el que llegaba el equipo, tras una temporada complicada y con cambios en el cuerpo técnico a mitad de curso. La victoria en la jornada anterior ante Firebats ya había reactivado sus opciones, y este nuevo triunfo en casa ha terminado por confirmar la reacción del conjunto palmesano en el tramo decisivo de la campaña.
Revancha de la primera vuelta
Además, el resultado sirve para cerrar la herida del partido de la primera vuelta, en el que los Pioners se impusieron por un ajustado 14-12. Esta vez, los Voltors sí supieron imponer su juego y hacerse con un triunfo que vale una permanencia.
Al término del encuentro, los jugadores celebraron sobre el césped una salvación muy trabajada, que pone el broche a una temporada exigente y marcada por las dificultades.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mallorca acoge la primera tienda Decathlon pop-up en Baleares: dónde está y cuándo abre
- La huelga de 'handling' amenaza al aeropuerto de Palma con posibles retrasos y cancelaciones en plena Semana Santa
- Horarios, rutas y precios: la APB desvela todos los detalles del nuevo autobús marítimo de Palma
- Calendario escolar 2026-2027: inicio de las clases, vacaciones y días festivos
- Kilian Jornet cautiva a más de 2.000 personas en Son Moix: 'Si fuese fácil, la emoción final no sería la misma
- La reforma de La Almudaina descubre el tesoro oculto del Palacio de la Reina
- La tercera Fira de l'Ensaïmada llega a Mallorca: dónde y cuándo se celebra
- Entre la gentrificación y el enriquecimiento del barrio: el nuevo estudio de bienestar de Pere Garau divide opiniones