El Mallorca Voltors logra la permanencia tras ganar al Hospitalet Pioners

El Mallorca Voltors ha certificado este sábado la permanencia en la Serie A de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA) tras vencer por 34-24 al Hospitalet Pioners en Son Moix, en un duelo directo por evitar el descenso que el conjunto palmesano resolvió con autoridad.

El equipo mallorquín, que llegaba al partido con la obligación de ganar, no falló en el momento clave de la temporada. Ante un rival que también se jugaba la continuidad en la categoría, los Voltors dieron un paso al frente y lograron una victoria decisiva que les permite asegurar la salvación sin tener que esperar a la última jornada, en la que descansan.

El triunfo cobra aún más valor por el contexto en el que llegaba el equipo, tras una temporada complicada y con cambios en el cuerpo técnico a mitad de curso. La victoria en la jornada anterior ante Firebats ya había reactivado sus opciones, y este nuevo triunfo en casa ha terminado por confirmar la reacción del conjunto palmesano en el tramo decisivo de la campaña.

Revancha de la primera vuelta

Además, el resultado sirve para cerrar la herida del partido de la primera vuelta, en el que los Pioners se impusieron por un ajustado 14-12. Esta vez, los Voltors sí supieron imponer su juego y hacerse con un triunfo que vale una permanencia.

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Al término del encuentro, los jugadores celebraron sobre el césped una salvación muy trabajada, que pone el broche a una temporada exigente y marcada por las dificultades.