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El Mallorca Voltors se juega la salvación en casa en el cierre de la Liga

El conjunto palmesano recibe este sábado (16:00 horas) en Son Moix al colista Hospitalet Pioners con la permanencia en juego

El Mallorca Voltors necesita ganar esta sábado para lograr la permanencia

El Mallorca Voltors necesita ganar esta sábado para lograr la permanencia / Lorenzo Salom

Manuel Fernández

Manuel Fernández

Palma

El Mallorca Voltors afronta este sábado (16:00 horas) en Son Moix el partido más importante de la temporada. El conjunto mallorquín, con un balance de 1-1-5, recibe al colista Hospitalet Pioners (1-0-5) en la jornada 9 de la LNFA Serie A, en un duelo directo por evitar el descenso a la LNFA2.

El equipo mallorquín necesita la victoria para asegurar su permanencia en la categoría, ya que descansará en la última jornada de Liga. Enfrente tendrá a un rival que llega en una situación límite: los catalanes ocupan plaza de descenso y solo les vale ganar para abandonar la última posición de la Conferencia Este. En el partido de la primera vuelta, los Pioners se impusieron a los Voltors por un ajustado 14-12.

El Voltors llega a este partido reforzado tras su victoria ante Firebats, un triunfo que mantiene vivas sus opciones de permanencia. Por su parte, el Hospitalet regresa a la competición tras su jornada de descanso con la necesidad de reaccionar para seguir con vida.

Cambios a mitad de temporada

El conjunto mallorquín afronta este tramo decisivo tras los cambios realizados a mitad de temporada. El técnico mexicano Jesús Sánchez dejó el cargo de head coach por motivos personales y su puesto lo asumió Isaac Delgado, director deportivo del club. En el nuevo staff, Raúl Cernuda se encarga de la coordinación ofensiva, mientras que el capitán Marc Carbonell, lesionado, lidera la defensa desde la banda. Además, el equipo ha recuperado a Andrés Gelabert como assistant head coach.

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En el apartado deportivo, destaca también la incorporación del jugador defensivo Milos Tresovic, jugador con experiencia en la European League of Football, que aporta versatilidad y físico a la defensa de un Mallorca Voltors que también ha tenido que sobreponerse durante el curso a otros contratiempos, como la grave lesión de Deivis Jael Fabián Viola en la segunda jornada.

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