El Fibwi Mallorca anuncia a Pablo García como entrenador hasta final de temporada

Pablo García será el encargado de dirigir al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma por lo que resta de temporada, según ha anunciado el club mallorquín de la Primera FEB de baloncesto este mediodía. El técnico sustituirá al destituido Pablo Cano, aunque en el partido de este domingo (ante el Obradoiro en Son Moix, 18:00 horas) será Rubén Escalas quien dirija al equipo.

Nacido en la localidad malagueña de El Palo el 8 de mayo de 1989, García comenzó su andadura como técnico en las categorías inferiores del Unicaja Málaga y, tras varias temporadas en la cantera del conjunto malacitano, se incorporó en el año 2017 a Soles de Mexicali, de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México, como asistente.

Durante tres temporadas, junto al técnico Iván Déniz, García fue ganando experiencia como entrenador y sumó sus dos primeros entorchados de la LNBP. En el año 2021 dio el paso y se convirtió en primer entrenador del Abejas de León, también de la LNBP, completando una brillante temporada que le llevó a obtener el reconocimiento de mejor entrenador de la zona oeste de la competición. En enero de 2022 se hizo cargo del CB Marbella, de LEB Plata, finalizando la campaña con el conjunto andaluz y volviendo posteriormente al Abejas de León.

Varios títulos en México

De nuevo en México, en verano de 2022, Pablo García logró conquistar el título de liga con el Abejas de León, que se coronó campeón por primera vez en su historia.

En la siguiente temporada, Pablo García firmó por el Fuerza Regia de Monterrey, el club con más títulos de toda la LNBP. A su llegada, el conjunto mexicano sumaba ya los títulos de 2017, 2019, 2020 y 2021 y, con el técnico andaluz al mando, el Fuerza Regia sumó otras dos ligas, la de 2023 y 2025, convirtiéndose en uno de los grandes referentes del baloncesto centroamericano.

Ahora, Pablo García afronta su primera experiencia como primer técnico en España en la Primera FEB, la segunda categoría nacional,, con la ilusión y las ganas de seguir creciendo como entrenador al frente del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma.