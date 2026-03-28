Las clases ORC se estrenaron en el Sofía con una espectacular jornada de viento en la bahía de Palma

La segunda jornada de las clases no olímpicas del 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels vivió la entrada en juego de las cuatro clases de flota de ORC en tiempo compensado con la disputa de dos pruebas. Las categorías One Design sumaron tres mangas a las dos celebradas el día anterior en una jornada en la que la intensidad del viento garantizó el espectáculo en la bahía de Palma.

El viento sopló de poniente, con intensidades entre 15 y 20 nudos, muy estable a lo largo de toda la jornada. La previsión para el domingo, último día de competición, es de condiciones muy duras, con viento del norte que podría superar fácilmente los 30 nudos. El alemán Haltbroken lidera la general de ORC 0-2, con 12 barcos en competición, tras adjudicarse las dos pruebas del día. Esto le otorga de momento una ventaja de tres puntos sobre su rival más inmediato, el también germano Desna, armado por Johannes Wackerhagen (2+3), y de cuatro respecto al español Viking XI, de Erik Tejedor.

En ORC 3, el Bitxet, del menorquín Antoni Cavaller sumó un primero y un segundo puesto que lo colocan en cabeza de la provisional. Le sigue a un solo punto el británico Just the Job, de Scott Beattie, y a dos El Tris Tras, de Joan Lladó. La flotilla de esta clase está compuesta por siete embarcaciones. Cavaller calificó la jornada de “espectacular” y se mostró muy satisfecho con el rendimiento de su tripulación: “Somos de Menorca y no solemos navegar en la bahía de Palma. Había rachas de 20 nudos, mar corto y muy montadito. Hemos disfrutado mucho y estamos muy contentos de ir primeros, ya que no teníamos referencias de la flota”.

Imagen del Sofía de este sábado. / Laura G.Guerra

Lampo Rosso, de Joan Jofre, y Tres Mares, de Joan Escandell, ambos con base en Mallorca, comparten empatados a tres puntos el liderato de ORC 4-5, donde se dan cita nueve embarcaciones. El orden de la general favorece al equipo de Jofre, ganador de la segunda del día. Indigo, de Pedro Siquier, algo más descolgado, cierra el podio provisional con siete puntos. Jofre señalaba al regresar al Real Club Náutico de Palma que las condiciones, aunque idóneas para regatear, resultaron más duras de las esperadas: “Ha habido más viento del esperado y, sobre todo, más mar. Nos gusta competir, pero no queremos romper nada”.

En la clase Sportboat de ORC, el Abracadabra, de Mark Sadler, lidera la clasificación con autoridad merced a las dos victorias obtenidas hoy.

El resto de clases One Design sumaron tres nuevas mangas a las dos disputadas ayer, permitiendo la aplicación del descarte del peor resultado.

El británico Trinity, de Joakim Sundberg, es el nuevo líder de la clase Cape 31, el monotipo que está causando sensación en esta primera fase del 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels. Con dos victorias parciales y un segundo, se quitaba la espina de los malos resultados de la jornada previa, en la que no pasó del quinto puesto.

En la clase 6 Metros, el Stella, de Virginia Álvarez, conserva el liderato gracias a sus cuatro victorias parciales y al descarte del otro parcial (un cuarto). En Dragon, el británico Meteor Racing, de Pete Cooke, con cuatro primeros y un segundo del que prescinde, es ya el virtual ganador del 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels en su clase.

Tercera de vela adaptada

La vela adaptada disputaba su tercera jornada y regresaba a Port d’Andratx con cuatro mangas más en los casillero. Los actuales campeón y subcampeón del mundo de Hansa 303, el polaco Piotr Cichocki y el portugués Joao Pinto, se repartieron las posiciones de honor y lideran la tabla por este orden, con tres puntos de ventaja entre ambos. Completa el podio provisional, ya a una distancia insalvable en la última jornada, el mallorquín Pau Toni Homar, del Club de Vela Puerto Andratx, sede de esta categoría en la gran competición balear.

Si las duras condiciones de viento previstas para este domingo, 29 de marzo se disputará la jornada de cierre del Sofía de clases no olímpicas, y a continuación se celebrará la entrega de premios conjunta en el Real Club Náutico de Palma.

El 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels está organizado por Bahía Activa (la fundación formada por el Real Club Náutico de Palma, el Club Nàutic Arenal, el Club Marítimo San Antonio de la Playa y la Federación Balear de Vela) y cuenta con el respaldo de World Sailing. Evento cofinanciado con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.