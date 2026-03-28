Alba Torrens lidera al Azulmarino en Zamora

El Azulmarino Mallorca, claro candidato al ascenso directo, no lo tuvo demasiado fácil en su visita al Recoletas Zamarat, que, pese a las bajas, luchó de principio a fin para ofrecer una imagen digna frente a un rival lleno de estrellas como es la internacional española Alba Torrens que lideró la victoria del equipo mallorquín hasta el definitivo 68-84.

Pronto se vio que la consigna de las locales era imponerse desde el exterior y se encargaron de ello las pequeñitas del equipo de Raúl Pérez. Eva Carregosa se encargó de poner por delante al Zamarat con 3-2 y otro triple de la base portuguesa y de la uruguaya Flopi dispararon la ventaja inicial zamorana a un esperanzador 11-5.

El Azulmarino había contando en el quinteto inicial con Alba Torrens, pero se sentó pronto la jugadora mallorquina. No encontraban su juego las visitantes y tuvo que regresar la de Binissalem para imponer su poderío, primero con dos tiros libres, poco después con un triple, otra asistencia a Genna Capel y anotando una nueva canasta; el partido se fue al segundo cuarto con 13-20 en un abrir y cerrar de ojos.

La defensa zamorana era efectiva y Azulmarino encontraba muchos problemas para anotar, hasta el punto de que tuvieron que pasar dos minutos para conseguir su primera canasta (15-22) al tiempo que Alberto Antuña pedía su primer tiempo muerto.

Inés Giménez no pudo jugar contra su exequipo

No era el mejor partido para tirar de juego físico y no sólo por el poderío del rival en ese aspecto, sino por la ausencia obligada de Inés Giménez, que no podía jugar por contrato, contra su anterior equipo, y tampoco el Zamarat contaba, como es sabido, con Ana Tainta, lesionada de larga duración. Pero Davinia acertó con dos tiros libres y las zamoranas seguían vivas con 17-22.

El Azulmarino tenía que recurrir al juego interior, donde dominaba por centímetros y kilos, pero no lo tenía sencillo mientras las fuerzas de las zamoranas no se agotasen.

Ana Pérez Relancio volvió a meter el miedo en el cuerpo a las visitantes con un triple que suponía el 22-27. Hubo un nuevo estirón mallorquín, pero Bea Sánchez sacó su triple con un tiro adicional que mantuvo a las zamoranas a tan sólo cinco puntos (26-31).

Sin Torrens, el Azulmarino no lograba distancias importantes en el marcador y el entrenador visitante tuvo que volver a darle entrada en los dos minutos finales de la primera parte con 28-34. Pero Marta Fernández acertó en una penetración, Torrens volvió a asumir la responsabilidad anotando dos tiros libres y Eva Carregosa puso el 32-38 al descanso.

El partido se reanudó con un Azulmarino cargando su juego en la pintura para intentar superar la defensa zonal de su rival. Y las visitantes consiguieron superar los diez puntos de ventaja (36-47). El partido se vovió un poco loco y al Zamarat comenzó a fallarle la cabeza a medida que perdía fuerzas. Raúl Pérez tuvo que parar el partido con 36-51, una desventaja que ya se prevía irrecuperable ante un rival tan potente.

El Recoletas volvió a recurrir a las largas posesiones, pero el Azulmarino logró mantenerse en torno a los 15 puntos de ventaja en un partido divertido y que estaba haciendo las delicias del público. El tercer cuarto se cerró con un resolutivo 41-60.

Alba Torrens, decisiva

Todo estaba visto para sentencia, pero el Zamarat presionaba en todo el campo sacando fuerzas de flaqueza intentando reducir la desventaja. Sin embargo, el Azulmarino no se relajaba y alcanzaba los 20 puntos de ventaja en el minuto 33 con 42-62. El partido seguía siendo muy bonito porque las zamoranas no bajaron nunca la guardia (47-62).

Carregosa anotó dos canastas para reducir la desventaja zamorana (51-64) en el minuto 34 y el Azulmarino solicitó un nuevo tiempo muerto para arreglar la sequía anotadora que le había llevado a anotar solo cuatro puntos en el último cuarto. Todo se complicó para las visitantes con una técnica a su entrenador y un triple de Bea Sánchez que supuso el 55-64.

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Continuaron las zamoranas confiando en el milagro (59-68), pero pronto respondió su rival. Apareció Alba Torrens para sentenciar el partido con otra canasta de tres que frenó la remontada local y dio alas a las mallorquinas, que siguen en lo más alto de la clasificación de la Liga Challenge, en el tramo final (68-84).