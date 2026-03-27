El Palma Futsal se examina ante su afición tras un mes lejos de Mallorca

El Illes Balears Palma Futsal regresa a Son Moix después de un mes compitiendo lejos de casa. Desde el 4-2 ante Osasuna Magna del pasado 14 de febrero, los de Antonio Vadillo han disputado sus compromisos ligueros y coperos fuera de Mallorca, con la única excepción de la ida de los cuartos de final de la UEFA Futsal Champions League ante el Riga. Esta semana, el equipo afronta tres partidos consecutivos como local, comenzando este viernes con la visita del Family Cash Alzira (20:30 horas / LaLiga+).

El conjunto balear encara el encuentro con la necesidad de reencontrarse con su mejor versión ante su afición, en un tramo de la temporada en el que cada punto resulta clave para consolidarse en la zona alta de la clasificación. Pese al parón liguero, el Palma se mantiene en la pelea, con un partido menos y a tres puntos de la tercera posición.

El equipo rival llega a Son Moix en una situación exigente. El Family Cash Alzira suma 14 puntos tras 22 jornadas y ocupa puestos de descenso, aunque su juventud y atrevimiento le convierten en un equipo capaz de competir y generar problemas si encuentra su ritmo de partido. En este sentido, el Illes Balears Palma Futsal deberá centrar el foco en su propio rendimiento, con el objetivo de imponer su juego y minimizar las desconexiones que han penalizado al equipo en algunos tramos recientes.

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El partido abrirá una semana de alta exigencia con tres encuentros consecutivos en casa, en la que el Illes Balears Palma Futsal buscará hacerse fuerte en Son Moix. En cuanto al estado de la plantilla, todos los jugadores estarán disponibles salvo Luan Muller, que continúa recuperándose de las molestias en su rodilla.