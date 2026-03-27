El Palma deja escapar la victoria ante el Alzira en un final de locura

El Palma Futsal abrió con un empate (5-5) ante el Alzira, penúltimo clasificado, la importante semana de tres partidos que afrontará el conjunto de Antonio Vadillo, que esta noche volvió a pisar Son Moix tras un mes jugando fuera (a excepción del duelo ante el Riga de la Champions League).

El partido ante el Alzira era decisivo y se notó en la pista. El Palma fue a por el duelo desde el principio, pero en los minutos finales vio escapar el triunfo por su desacierto en el remate y por superar las cinco faltas, lo que permitió a los visitantes empatar desde los diez metros.

En el primer minuto ya avisó el Palma Futsal, con Alisson chutando fuera tras una falta y una amarilla a Quixeré. Fue acumulando ocasiones el equipo de Antonio Vadillo, casi a una por minuto en los primeros cinco, pero Deivd y su defensa evitaron que se abriera el marcador. El Alzira no dio su primer aviso hasta el minuto 9, en un disparo ajustado de Pablo, y segundos después, Mateus Maia ponía el 1-0. El gol dio tranquilidad a los mallorquines. Dos minutos después, Fabinho transformaba un penalti a favor del Palma (2-0, m.11).

El tanto espoleó a los visitantes, que pusieron en aprietos a Dennis durante unos minutos de agobio para los de Vadillo. Pudo sentenciar el Palma antes del descanso, pero Fabinho, Ernesto y Machado no estuvieron acertados.

Tras el descanso, el Palma se mostró igual de serio —y poco resolutivo—, aunque el primer susto lo dio el Alzira. Barrón lo evitó y Machado puso casi de seguido el 3-0 (m.22). Parecía todo hecho, pero Pablo recortó distancias (3-1, m.23).

El tanto visitante hizo reaccionar al Palma, que volvió a imponer su ritmo y a acumular ocasiones. La falta de acierto la minimizó Fabinho (4-1, m.29), que parecía dar un final de partido sin complicaciones a los de Vadillo.

Nada más lejos de la realidad, ya que después de desperdiciar un par de ocasiones para ampliar el marcador, la quinta falta del Palma, cometida por Alisson, y el tanto de Lechero (4-2, m.32) hicieron revivir al Alzira.

Locura final

Un minuto después, Lucao hacía la sexta falta y obligaba a Barrón a evitar el gol desde los diez metros. Pero se tuvo que repetir y esta vez Rubi no perdonó (4-3, m.34). Otro minuto después, falta de Fabinho que da al Alzira otro tiro de diez metros. Rubi empata (4-4, m.35).

El Palma estaba inmerso en un bucle autodestructivo que parecía incapaz de frenar, agobiado porque cada falta era un tiro de diez metros para el Alzira y maldiciendo su falta de acierto.

Los minutos finales fueron locos, con Rubi topando con el larguero, Deivd salvando al Alzira y Ernesto poniendo el 5-4 (m.37). Los visitantes apostaron por jugar con portero-jugador y Pablo igualó de nuevo (5-5, m.38). El minuto final fue de acoso del Palma, pero no tuvo el premio de hacerse con la victoria.