Miquel Àngel Bonnín ficha por el Van de la Primera División de Armenia

El jugador mallorquín Miquel Àngel Bonnín Lima (Palma, 2004) ha fichado por el FC Van de la Primera División de Armenia. El lateral, que también juega de interior, ha firmado un contrato junto con sus representates, Pedro Secoll Panzelli y Vahan Danuelyan, hasta final de este año. Bonnín, que tiene doble nacionalidad, española-brasileña, se formó en el Calvià pasando luego al Sporting Son Ferrer, San Francisco, Independiente, Talarrubia y los clubes portugueses Sobrado y Forte.

«Estoy muy contento de estar en el Van»

Miquel Àngel Bonnín se mostró ayer muy feliz de poder jugar en la Primera División de Armenia. «Para mí es una gran oportunidad que no pienso desaprovechar. Estoy muy contento y agradecido por la apuesta que hacen por mí. Jugar en la máxima categoría de este país es un orgullo y pienso trabajar y luchar para tener el número máximo de minutos», comentó el lateral mallorquín.

El Pollença i Port recibe hoy al Margaritense

Hoy, a las 20:00 horas, se disputa un partido de la Segunda Regional, grupo B, el Pollença i Port-Margaritense, correspondiente a las vigésimo quinta jornada de Liga.

AMADIBA visitó ayer los locales de la FFIB en Son Malferit / J.V.

Amadiba visita los locales de la Federación Balear

Los alumnos del programa de calificación inicial de cocina y restauración de AMADIBA visitaron ayer las instalaciones de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), donde pudieron conocer de cerca el funcionamiento de esta territorial y su trayectoria a lo largo de los años. La jornada finalizó con un partido entre ellos en el campo de Son Malferit en un ambiente formativo y enriquecedor.

Homenaje a Manolo Martínez en el Rafal

Mañana sábado, a partir de las 17:00 horas, el Atlético Rafal celebrará un momento muy especial: el homenaje a Manolo Martínez, expresidente del club verde de Palma y figura clave en los primeros pasos de esta entidad en la década de los 80. Como corazón del acto, se jugará un partido de veteranos entre el Atlético Rafal y el Mallorca, con dos tiempos de 35 minutos cada uno. El Rafal anuncia que participarán familiares directos de Manolo Martínez, haciendo este encuentro todavía más emotivo.

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La Sport Cup Mallorca reunirá a 150 equipos

El Ajuntament de Binissalem acogió ayer la presentación de la Sport Cup Mallorca, torneo internacional de fútbol base en el que este año participarán 150 equipos, con más de 2.000 jugadors de entre 9 y 16 años. Se disputarán un total 350 partidos en diez sedes. Lloseta y Campanet se unen este año a un torneo en el que jugarán promesas de equipos internacionales y nacionales, como Real Madrid o Mallorca.