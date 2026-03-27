Horarios del fin de semana | Agenda de los equipos mallorquines en competiciones nacionales (27-29 marzo)

Con descanso en la Primera División de fútbol con motivo del paró por las selecciones, el interés deportivo de los equipos mallorqiunes se centra en el regreso a la Liga regular del Palma Futsal, que la semana pasada disputó la Copa de España, y dos partidos decisivos: el derbi de 2ª RFEF entre Poblense y Andratx, y el último partido de la temporada del Mallorca Voltors de fútbol americano, que se juega el descenso.

Viernes, 27 de marzo

FÚTBOL SALA: Primera División, jornada 23

Palma Futsal-Alzira 20:30

Sábado, 28 de marzo

BALONCESTO: Primera FEB, jornada 27

Fuenlabrada-Palmer Basket 18:30

BALONCESTO: LF Challenge, jornada 26

Zamora-Azulmarino 17:00

VOLEIBOL: Superliga, jornada 22

Tarragona-ConectaBalear 19:30

RUGBY: División de Honor B, jornada 4 (fase de descenso)

El Toro-Barcelona Universitari 15:00

Hospitalet-Palma Rugby 17:30

Domingo, 29 de marzo

FÚTBOL: Segunda RFEF, jornada 29

Castellón B-Porreres 11:30

Atlético Baleares-Olot 12:00

Poblense-Andratx 12:00

BALONCESTO: Primera FEB, jornada 27

Fibwi Mallorca-Obradoiro 18:00

BALONMANO: Primera División, jornada 27

P. Sagunto-Handbol Mallorca 12:30

FÚTBOL AMERICANO: Serie A, jornada 9

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