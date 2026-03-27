Horarios del fin de semana | Agenda de los equipos mallorquines en competiciones nacionales (27-29 marzo)
Poblense y Andratx disputarán un duelo deciviso para ambos
El Mallorca Voltors se juega el descenso en la última jornada de liga
Con descanso en la Primera División de fútbol con motivo del paró por las selecciones, el interés deportivo de los equipos mallorqiunes se centra en el regreso a la Liga regular del Palma Futsal, que la semana pasada disputó la Copa de España, y dos partidos decisivos: el derbi de 2ª RFEF entre Poblense y Andratx, y el último partido de la temporada del Mallorca Voltors de fútbol americano, que se juega el descenso.
Viernes, 27 de marzo
FÚTBOL SALA: Primera División, jornada 23
- Palma Futsal-Alzira 20:30
Sábado, 28 de marzo
BALONCESTO: Primera FEB, jornada 27
- Fuenlabrada-Palmer Basket 18:30
BALONCESTO: LF Challenge, jornada 26
- Zamora-Azulmarino 17:00
VOLEIBOL: Superliga, jornada 22
- Tarragona-ConectaBalear 19:30
RUGBY: División de Honor B, jornada 4 (fase de descenso)
- El Toro-Barcelona Universitari 15:00
- Hospitalet-Palma Rugby 17:30
Domingo, 29 de marzo
FÚTBOL: Segunda RFEF, jornada 29
- Castellón B-Porreres 11:30
- Atlético Baleares-Olot 12:00
- Poblense-Andratx 12:00
BALONCESTO: Primera FEB, jornada 27
- Fibwi Mallorca-Obradoiro 18:00
BALONMANO: Primera División, jornada 27
- P. Sagunto-Handbol Mallorca 12:30
FÚTBOL AMERICANO: Serie A, jornada 9
- Voltors-L’Hospitalet Pioners 16:00
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