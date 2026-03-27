La gran familia del deporte balear se cita en Son Moix

La Fundació Miquel Jaume–Palma Futsal ha celebrado este viernes su tradicional foto de familia en el Palau Municipal d’Esports Son Moix, en la previa del partido entre el Illes Balears Palma Futsal y el Family Cash Alzira. Más de mil deportistas de las entidades que forman parte del programa ‘Connecta l’Esport’ se han dado cita para inmortalizar una imagen que refleja la dimensión y el impacto del proyecto social de la entidad.

En total, doce clubes y entidades deportivas, además del primer equipo y las categorías inferiores del Illes Balears Palma Futsal, integran actualmente la fundación, representando a nueve disciplinas distintas: voleibol, gimnasia, atletismo, triatlón, ciclismo, natación, waterpolo, baloncesto adaptado y fútbol sala. Todos ellos forman parte de un programa que impulsa el deporte como herramienta de integración, igualdad y desarrollo social.

Los clubes que forman parte de la Fundació son el Volei Ciutat Cide, el Club Esportiu Xelska, la Federació d’Atletisme de les Illes Balears, el Club Natació Palma, el ConectaBalear Mallorca Waterpolo Club, el ConectaBalear Xtrem Calvià, el Club Deportivo Discaesports, el Alcudia Futsal, el Fisiomedia Manacor, la Escoleta del Club Juan de Ávila, el Club Esportiu Sagrat Cor y el Porreres Futsal.

El acto ha contado con la presencia de representantes institucionales y del ámbito deportivo, entre ellos Joan Antoni Ramonell, director general de Deportes del Govern; Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca; Pedro Bestard, vicepresidente del Consell y consejero de Deportes; David Salom, director general de Deportes del Ayuntamiento de Palma; y Miquel Àngel Bennassar, gerente del Institut Municipal d’Esports.

Asimismo, han asistido representantes de ConectaBalear, patrocinador principal de la entidad, así como del resto de patrocinadores y colaboradores que hacen posible el proyecto, junto a miembros de la directiva y representantes de la Fundació Miquel Jaume–Palma Futsal.

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La tradicional foto de familia se ha convertido en uno de los actos más representativos de la fundación, reflejando el crecimiento de un proyecto que ya alcanza a miles de deportistas en Mallorca y que sigue consolidándose como un referente en el ámbito social y deportivo de las Illes Balears.