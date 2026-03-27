Davidovich Fokina, primer español confirmado para el Mallorca Championships 2026

Alejandro Davidovich Fokina será uno de los grandes atractivos del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships 2026. El malagueño se convierte en el primer jugador español confirmado para esta edición del torneo, que se disputará del 20 al 27 de junio en el Mallorca Country Club, único evento ATP sobre hierba del sur de Europa.

Consolidado en el Top 20 del ranking ATP, Davidovich atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. A sus 26 años, se ha asentado como un habitual en las rondas finales de los torneos más exigentes del circuito, destacando por su intensidad, su capacidad atlética y su versatilidad en todo tipo de superficies. Su evolución también se ha reflejado en la gira de hierba, donde su velocidad y adaptación al bote bajo le han convertido en un rival cada vez más peligroso en las semanas previas a Wimbledon.

Davidovich ya sabe lo que es competir en Mallorca, donde participó en la edición de 2023. Este verano regresará con el objetivo de dar un paso más y pelear por las rondas decisivas en un entorno que combina tenis de élite con la atmósfera única del Mediterráneo. “Jugar en España siempre es especial, y Mallorca tiene algo diferente”, afirmó el jugador. “Es un torneo con un nivel altísimo, en un entorno espectacular y con una afición que se hace notar. Tengo muchas ganas de volver y de intentar firmar una gran semana”.

El torneo ya ha anunciado la presencia de Frances Tiafoe, Nick Kyrgios, Yannick Hanfmann y Jan-Lennard Struff. En las próximas semanas se confirmarán nuevos nombres que completarán el cartel de esta sexta edición.

Entradas

Las entradas para el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships están disponibles en www.ticket-onlineshop.com/ols/mallorca-championships/es