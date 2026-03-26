Ponç Bover, protagonista de un emotivo Cornelius Atticus

La emoción recorrió un año más la entrega de los premios Cornelius Atticus 2025, que se ha celebrado este jueves en el Museu Es Baluard. Ponç Bover —exatleta, promotor, directivo y colaborador de atletismo de este diario— y Josefina Avilés, a título póstumo, han sido los protagonistas del acto, que ha estado presidido por Marga Prohens, presidenta del Govern. También han asistido el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el director general de Deportes, Joan Antoni Ramonell.

«Es para mí un inmenso honor recibir esta distinción», ha explicado Ponç Bover en su intervención. «Quiero dar las gracias a mi mujer por su comprensión y por el sacrificio de tantos años. Gracias por dejarme tiempo para mis aficiones. Y a mis hijos, por permitirme hacer aquello que más me gusta sin reproches. Nunca me recriminaron nada, y eso lo recordaré siempre», añadió el homenajeado, quien agradeció al Sporting Calvià que presentara su candidatura y a Toni Ruiz, experiodista de Diario de Mallorca, «que ha luchado para que se conociera mi trayectoria y mis méritos».

Bover recordó en su discurso a importantes figuras del deporte balear, como Rafel Coll, «un hombre que llevó la antorcha del atletismo como deportista y como dirigente». También a Mateu Cañellas, «que ya nos ha dejado. Fue un colaborador fiel y un amigo. Y hace poco también he perdido a otro gran amigo, el coronel Montojo».

Imagen de la sala en donde se ha celebrado la entrega de los premios Cornelius Atticus / CAIB

Como promotor de la Pujada a Lluc de la Part Forana, «y como antiguo blavet», mencionó a Santiago Coll, jefe de Deportes del Consell de Mallorca en su día, que le ayudó a lograr la primera subvención para que se celebrara.

Asimismo, recordó su ilusión por crear la Maratón de Calvià, «que nació porque tenía la idea de que Baleares debía tener un Campeonato de Baleares de maratón». También explicó cómo, cuando estaba en Sant Josep Obrer, pidió «a Madrid documentación para hacer una pista de atletismo, que se construyó donde hoy están las piscinas Germans Escalas», y cómo «se hizo también el pabellón cubierto», donde además se celebró «un festival de pista cubierta, el único que se ha hecho nunca en Baleares».

Foto de los premiados con las autoridades y otros galardonados con el Cornelius Atticus / CAIB

Josefina Avilés

«También quiero destacar la Asociación de Atletas Legendarios, que impulsé en sus inicios», agregó, y agradeció su presencia en el acto a la alcaldesa de Porreres. «Me he emocionado mucho», destacó Bover, quien también puso en valor la figura de Josefina Avilés, premio Cornelius Atticus femenino, de la que recordó que en 1982 acudió con él y con Rafel Coll a recibir en el aeropuerto a Jordi Llopart (campeón europeo y plata olímpica de marcha).

Marga Prohens, que entregó el premio a Ponç Bover y a la familia de Josefina Avilés, señaló que «si hoy podemos decir con orgullo que somos tierra de deporte, de deportistas y de campeones, es gracias a nombres propios, con cara y ojos», como los distinguidos, a quienes agradeció «saber sembrar y cultivar la semilla de los valores del deporte en tantas generaciones».