Palma acoge el Campeonato de España infantil de waterpolo por autonomías

Mallorca vuelve a situarse en el centro del waterpolo nacional con la celebración, desde este jueves 26 al 29 de marzo, del Campeonato de España Infantil por Federaciones Territoriales, tanto en categoría masculina como femenina, una cita que tendrá como las Piscinas Son Hugo de Palma. La entrada es gratuita.

La presentación oficial del campeonato ha tenido lugar este jueves en la propia instalación y ha contado con la presencia de Nuria Perea, vicepresidenta de la Real Federación Española de Natación (RFEN) y presidenta de la Federación Balear de Natación; David Salom, director general de Esports del Ajuntament de Palma; Miguel Ángel Bennàsar, gerente del IME; Eladi Huertas, gerente de la Fundación para el Deporte Balear, y Jordi Prats, director de la instalación.

En categoría masculina, la selección balear ha quedado encuadrada en el grupo D, junto a Ceuta, La Rioja y Galicia. En categoría femenina, Baleares formará parte del grupo 1, donde se medirá a Cataluña y Andalucía. Competir en casa supondrá un aliciente añadido para ambos combinados, que tendrán la oportunidad de mostrar su nivel ante su público y en una instalación de referencia como Son Hugo.

Selección balear masculina

El combinado balear masculino estará dirigido por Javier Cáceres Pérez, con Andrea Guardiola Zafra, J. Hugo Rada Rodríguez, Jaime Plaza Romero y Albert Tur Costa en el cuerpo técnico. La convocatoria está formada por Shoren Hohenberger, Jaume Seguí Cifre, Alder Barbieri Carecho, Tomeu Llobera Gar, James Radó Fuster, Josep Cifre Gueston, Marcos Freire Sansó, Víctor Cuesta Soler, José Mora Mailey, Gerard Forteza Garrido, Raúl Tur López, Pol Mora Marí y Lucio Vila Rapetti. El equipo reúne jugadores de CN Calvià, Mallorca WPC, EA Sóller, CN Ciutat, CE Illes Balears y CN Sant Josep.

Su calendario en la fase de grupos arrancará el jueves 26 de marzo a las 16:00 horas ante Galicia, continuará el viernes 27 a las 11:00 horas frente a La Rioja y se cerrará ese mismo día, a las 16:00 horas, ante Ceuta.

Selección balear femenina

Por su parte, la selección balear femenina también estará encabezada por Javier Cáceres Pérez, acompañada por Andrea Guardiola Zafra, J. Hugo Rada Rodríguez, Jaime Plaza Romero y Albert Tur Costa. La lista de jugadoras la integran Malena Serrano Pordomigo, Elena Maya Navarro, Julia Aceitón Buele, Alexia Blas Hernández, Elisabeth Soropogui Muteti, Aymara Ferrer Soriano, Sofia Benfenati, Saona Clara Alberti Vives, Mar Horrach Llabrés, Julia Francisconi, Cristina Ramón Ruiz, Paula Anguera Torrens y Elena Domínguez González. En este caso, la convocatoria cuenta con representación de Mallorca WPC, EA Sóller, CE Illes Balears y CN Sant Josep.

El combinado balear disputará su primer encuentro el jueves 26 de marzo a las 18:00 horas frente a Andalucía y volverá a jugar el viernes 27 a las 18:00 horas ante Cataluña.

Fase final

En ambas categorías, tras la fase de grupos, el campeonato continuará con una segunda fase de cruces que decidirá todas las posiciones finales. En categoría masculina, la posición de Baleares en el grupo D marcará su acceso al cuadro por las plazas 1 al 8, 9 al 12 o 13 al 15, mientras que en categoría femenina, en función de su clasificación en el grupo 1, el combinado balear podrá seguir compitiendo por las plazas 1 al 8 o 7 al 10.

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La celebración de este campeonato en Palma supone una excelente noticia para el deporte balear, tanto por el impulso organizativo que representa como por la visibilidad que aporta al waterpolo de las islas. Y la presencia de las selecciones autonómicas masculina y femenina en una competición nacional pone en valor el trabajo que realizan clubes, técnicos y deportistas a lo largo de toda la temporada.