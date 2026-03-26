Kilian Jornet cautiva a más de 2.000 personas en Son Moix: "Si fuese fácil, la emoción final no sería la misma"

Son Moix espera la visita de un Kylian la semana que viene, pero este jueves el protagonista ha sido otro. Kilian Jornet, considerado el mejor corredor de trail del mundo, ha reunido esta noche con su encuentro ‘Lo que nos mueve’ a más de 2.000 personas en el Estadi Mallorca Son Moix, en un evento organizado por el RCD Mallorca Business Club y Nnormal, la marca de equipamiento de trail running a la que está asociado el catalán.

Lejos de centrarse en su palmarés y sus mayores hitos, el de Sabadell ha expresado su forma de vivir el deporte de montaña, abordando el aspecto mental, el físico, la gestión emocional, los riesgos o la preservación del medio ambiente. “Si fuese fácil, la emoción final no sería la misma”. Con esa frase, Jornet ha resumido lo que significa para él lo que es su pasión. Todo esto en una charla motivadora e inspiradora a la que ha acudido la dirección deportiva del Real Mallorca, con Pablo Ortells, Aritz Aduriz y Alfonso Díaz entre los presentes. También otros deportistas de la isla, como Esperança Cladera, no han querido perderse el evento. El catalán, además, ha estado acompañado durante su comparecencia por Mateu Jaume, jugador del club bermellón, y Tòfol Castanyer, corredor mallorquín.

El encuentro ha comenzado con un vídeo sobre dos de los últimos proyectos de Jornet: Alpine Connections, en el que unió las 82 cimas de más de 4.000 metros de los Alpes en 19 días y sin usar vehículos motorizados, y la travesía de 72 cuatromiles en Estados Unidos en 31 días, sin usar otros medios de locomoción que sus piernas y una bicicleta, y recorriendo un total de 5.145 kilómetros de distancia. A partir de esas experiencias, el catalán ha explicado que este tipo de retos suponen para él “una conexión” con su “propio cuerpo”, “pero también con el paisaje y el entorno”.

Durante estas travesías, según ha manifestado, "el sufrir y el disfrutar se alimentan el uno al otro”. “Disfrutas el estar fatigado pero ser capaz de continuar”, ha afirmado el corredor. Parte de ese sufrimiento no solo llega a través del aspecto físico, también del emocional. Para ejemplificarlo, Jornet ha relatado un momento de especial dificultad en los Alpes, en el que debido a “las condiciones y el peligro”, sufrió “por mantenerse con vida”.

El riesgo ha sido de los ejes de la charla. "Las montañas no son ni buenas ni malas, eres tú el que te expones", ha explicado el de Sabadell, que ha insistido en que, para afrontar este tipo de retos, es necesario "dejar las emociones a un lado". Pone como ejemplo la "euforia" tras alcanzar la cima del Everest, que puede llevar a "infravalorar los peligros de la bajada". También advirtió del pánico como un factor que "puede hacerte tomar malas decisiones".

Junto a Mateu Jaume, ha abordado el impacto de las lesiones en el deporte. Ambos son conocedores de sobra del sufrimiento que suponen y Jornet ha reconocido que lo pasó “muy mal” con la primera que sufrió, pero considera que salir de ellas “te hace mejor atleta”. El de Petra, además, ha respondido también a la pregunta que le han hecho desde la grada sobre si confía en la permanencia del Mallorca en Primera División: “Sin ninguna duda, tenemos confianza. Ahora jugamos tres partidos aquí y me encantaría que el fin de semana estuviera la grada llena como ahora y poder dedicaros una victoria”.

Con Tòfol Castanyer, la conversación ha girado hacia la preservación del entorno natural. Ambos han coincido en la necesidad de entender la necesidad de entender la montaña no solo como un espacio “estético”, sino como “el ecosistema en el que vivimos y que tenemos que mantener para sobrevivir”. Su fundación, la Kilian Jornet Foundation -que junto a la Fundació Reial Mallorca destinará la recaudación del evento a proyectos sociales y medioambientales-, trabaja “sobre el terreno” con el objetivo de “facilitar que el impacto de estas actividades sea menor”.

Tras este encuentro en Son Moix, se prevé que el catalán corra este domingo la Cursa Tomir. Está entre los inscritos (hay lista de espera porque las plazas se agotaron hace tiempo), aunque todavía no hay confirmación oficial de que participe en la carrera. No obstante, su vida ya no gira entorno a competir y admite que no sabe cuál será su “próximo reto”: “Hay que consultarlo con la familia, hacer estos proyectos demanda mucho tiempo y la recuperación también es larga”.