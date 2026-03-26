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Polideportivo

El Consell de Mallorca apoya a las entidades deportivas con 890.000 euros

Clubes, escuelas deportivas y otras organizaciones ya pueden optar a una ayuda de hasta 3.000 euros para gastos ordinarios

Pedro Bestard, junto a los jugadores del Pla de na Tesa.

Pedro Bestard, junto a los jugadores del Pla de na Tesa. / Consell de Mallorca

Sergi Prohens

El Consell de Mallorca ha publicado una convocatoria de subvenciones dirigida al tejido deportivo mallorquín, consistente en ayuda de hasta 3.000 euros para entidades y clubes. La subvención, de un total de 890.000 euros, tiene por objeto fomentar la práctica deportiva mediante el apoyo a los gastos ordinarios necesarios para su realización. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 21 de abril o hasta agotar el crédito.

El conseller de Medi Ambiente, Medi Rural y Esports, Pedro Bestard, ha destacado que “estas ayudas son muy necesarias porque el grueso principal del tejido deportivo es un voluntariado, como clubes o asociaciones de fomento del deporte escolar. Es un colectivo con una importante dedicación en formación deportiva y en valores».

Pueden optar a esta convocatoria clubes deportivos y entidades sin ánimo de lucro que promocionen la práctica deportiva regular de niños en edad escolar en el ámbito federado, otras entidades pertenecientes al programa “Jocs esportius escolars” –no competitivo– de la institución y organizadores de eventos.

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El Consell quiere apoyar, entre otros, la cobertura de los gastos derivados de la organización de eventos; de la compra de ropa deportiva específica necesaria y del material deportivo fungible propio para desarrollar la actividad deportiva; los gastos derivados de alojamiento, transporte y manutención de deportistas, técnicas y directivas para asistir a campeonatos, torneos o similares de carácter autonómico, nacional o internacional, incluidos en los calendarios federativos oficiales.

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