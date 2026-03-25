El Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels ya está en marcha

La presentación oficial del 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels reunió este miércoles a organizadores y representantes de las instituciones públicas baleares, que mostraron su apoyo a un evento que convertirá a Mallorca en epicentro mundial de la vela olímpica. Cerca de 900 embarcaciones y más de 1.100 regatistas de 62 países competirán hasta el próximo 4 de abril en la bahía de Palma por la primera prueba del Sailing Grand Slam 2026.

El acto estuvo presidido por Cati Darder, presidenta de la Federación Balear de Vela y de Bahía Activa, la fundación organizadora del evento; Guillem Ginard, conseller de Turisme del Consell de Mallorca; Jaume Bauzà, conseller de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears; y Pep Cañellas, fundador y presidente ejecutivo de Fergus Group. También asistieron los presidentes de la Real Federación Española de Vela, el Real Club Náutico de Palma (RCNP), el Club Nàutic S’Arenal (CNA), el Club Marítimo San Antonio de la Playa (CMSAP) y el Club de Vela Port d’Andratx (CVPA).

La competición de clases olímpicas se celebrará del 30 de marzo al 4 de abril con presencia de las diez clases elegidas para los JJ.OO de Los Ángeles 2028. Cerca de 900 embarcaciones de 62 nacionalidades entrenan ya en la bahía de Palma para disputar la 55 edición del Sofía, primer evento puntuable para el Sailing Grand Slam 2026, el circuito que reúne a los cinco eventos de clases olímpicas más importantes del mundo. Antes, del 27 al 29 de marzo, se disputará el Sofía de cruceros ORC, clases One Design y Hansa 303, competiciones que, como explicó Cati Darder, “aportan diversidad, fomentan la participación y refuerzan el compromiso del Sofía con una vela más inclusiva y accesible”.

Esta será la primera edición organizada por Bahía Activa, la fundación de la que forman parte RCNP, CNA, CMSAP y la FBV. De acuerdo con su presidenta, “este proyecto común representa un paso adelante muy importante. Es un modelo de colaboración basado en la confianza, la responsabilidad compartida y la voluntad de trabajar juntos para garantizar el futuro de la vela en nuestra bahía y el crecimiento sostenido del Sofía”.

Pep Cañellas destacó el papel del Sofía en la promoción de Mallorca, donde se encuentran 20 de los 36 hoteles de Fergus Group. “Es un evento que genera actividad en un momento clave del calendario y contribuye a proyectar una imagen de Mallorca dinámica, activa y global. Como mallorquín, como aficionado a la mar y como miembro del sector turístico, quiero poner el valor el papel tan positivo que iniciativas como esta tienen en la sociedad de la isla”.

Por parte del Consell de Mallorca, Guillem Ginard indicó que el Sofía es un ejemplo de colaboración institucional: “No sólo reúne a la élite internacional de este deporte, sino que proyecta al mundo la imagen de un territorio comprometido con la excelencia, el deporte y el mar. Desde el departamento de turismo del Consell de Mallorca reafirmamos nuestro compromiso con las iniciativas que, como esta, generan un impacto positivo real, contribuyen a la desestacionalización y atraen a un perfil de visitante vinculado al deporte y a la calidad”.

En nombre del Govern de les Illes Balears, Jaume Bauzá transmitió un mensaje expreso de apoyo total de la presidenta Marga Prohens: “El Sofía es el resultado de un trabajo bien hecho de generaciones de deportistas, directivos y trabajadores de nuestros clubes náuticos. Es el símbolo de nuestra excelencia organizativa y de la pasión que las Islas Baleares sienten por el mar. Citas como esta demuestran que las Baleares son más que sol y playa, son una potencia deportiva mundial”.

De lunes a sábado

El programa de competición de las clases olímpicas comenzará el lunes, 30 de marzo, con el debut de las más de 600 embarcaciones que componen las flotas de 470 Mixed, 49er, 49erFX, Nacra 17, ILCA 6 e ILCA 7. Al día siguiente, el martes día 31, los Formula Kite Men y Women, e iQFOiL Men y Women, completarán la parrilla de 900 equipos que competirán por la 55 edición del Sofía. Entre esta impresionante participación no faltarán los mejores especialistas de cada una de las clases olímpicas, incluyendo a 27 de los 30 medallistas y a la campeona absoluta de la edición 2025, la británica Emma Wilson. La competición se resolverá el sábado, 4 de abril, con la celebración de las Medal Races, las emocionantes finales que decidirán a los campeones del 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels.

El 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels está organizado por Bahía Activa y cuenta con el respaldo de World Sailing. Evento cofinanciado con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.

El 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Fergus Hotels forma parte del Sailing Grand Slam 2026 junto a la Semaine Olympique Française, la Dutch Water Week, la Kieler Woche y la Long Beach & San Pedro Olympic Classes Regatta.