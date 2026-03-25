El segundo torneo del Circuito Balear del Campeonato del Mundo de Golf Amateur define a sus finalistas

El Golf de Andratx acogió la segunda prueba del Circuito Balear del Campeonato del Mundo de Golf Amateur, una cita del calendario de WAGC by Soft Line que ya ha definido a sus primeros finalistas para la gran resolución autonómica del próximo 8 de agosto, también en el campo andritxol.

La competición se disputó en modalidad Parejas Scramble y reunió a 104 jugadores, repartidos en dos categorías. En el plano deportivo, la victoria en primera categoría fue para Frank Unger y Uta Krautwurst, que firmaron una tarjeta de 46 puntos. En segunda categoría, el triunfo correspondió a Volker Puke y Gisela Strickrodt, con un registro de 49 puntos.

Ambas parejas lograron así su clasificación para la Final Balear, donde buscarán un puesto en la Final Nacional y, desde ahí, la opción de acceder a la Final Mundial en Malasia.

Además de la lucha por la victoria, la jornada también dejó los premios a la bola más cercana, que fueron para Octavio Vadillo en categoría masculina y Baerbel Rosi Heinen en femenina.

Más allá de la competición, el torneo estuvo acompañado de una cuidada propuesta de avituallamiento y atención a los jugadores durante todo el recorrido. La jornada concluyó con la entrega de premios en el Restaurante Campino, donde los vencedores recibieron sus trofeos y celebraron su clasificación para la siguiente gran cita del circuito balear.

Desde la organización señalaron que "este 2º torneo del Circuito Balear de Golf WAGC by Soft Line certifica sus intenciones por mantener los valores del deporte, disfrutar en conjunto del espíritu competitivo, el compromiso por el servicio de primer nivel y el trabajo en equipo, tanto desde la organización del equipo de Soft Line como de todos los patrocinadores que continúan edición tras edición: Baplin Uniformes, Veneta Cucine, Remax, Quality Center, S.L., Lafiore, TBA Logístic, Blau, AXA Simó Llabres, Bed´s, Holiday Golf, Ola Hotels, Béns D´Avall, Reserva Rotana, ADN Golf, Rotuldecor, Gispert, Fibwi, Quely, Lácteos Palma, Llucasaldent Gran, Restaurante Andana, Queso Mahón, 007 Snacks, Embotits Sa Caldera, Gastro Carne, Coca-Cola, AirEuropa, , La Vida Dolça, Mahou San Miguel y Raventós Codorníu, hicieron posible una vez más que se cumpla con la filosofía y naturaleza de esta actividad, demostrando que trabajando en equipo con ilusión y proactividad, Juntos, somos más fuertes, fortaleciendo y remarcando los más de 37 años de trayectoria de la filosofía Soft Line".