La Sandberg PalmaVela alcanza los 130 inscritos a un mes de su inicio.

La 22ª edición de la Sandberg PalmaVela continúa marcando el pulso de la vela internacional al alcanzar los 130 equipos inscritos cuando aún falta un mes para el inicio de la regata. La cita, organizada por el Real Club Náutico de Palma (RCNP), se celebrará del 23 de abril al 3 de mayo y reunirá a más de 1.300 regatistas en la bahía de Palma.

Estas cifras refuerzan el posicionamiento de la Sandberg PalmaVela como la primera gran regata de la temporada en el Mediterráneo, punto de encuentro clave para armadores y tripulaciones internacionales en el arranque del calendario. “La previsión de reunir a más de 1.300 regatistas y 130 equipos en esta edición demuestra la confianza que la flota internacional deposita en Sandberg PalmaVela. Para nosotros es especialmente importante seguir ofreciendo una regata con identidad propia, con espacio para clases muy diversas y con un formato deportivo y organizativo que convierte esta cita en una referencia de primer nivel”, afirma Manu Fraga, director del RCNP.

“La Larga”, una flota diversa y espectacular

El primer acto de la competición será la prueba offshore “La Larga”, una de las grandes clásicas de primavera. Esta regata reunirá a una flota especialmente heterogénea, tanto por esloras como por formatos de navegación. Participarán embarcaciones ORC tanto en versión A2 (a dos tripulantes) como con tripulación completa, junto a los exigentes Mini 6.50 en solitario y los espectaculares Maxi, que podrán competir tanto bajo reglamento IRC como en ORC con tripulaciones numerosas de hasta 25 regatistas.

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La señal de atención para la salida de la regata de altura de la Sandberg PalmaVela esta fijada para el sábado día 25 de abril a las 12:00 horas en la bahía de Palma. El comité de regatas definirá entre 48 y 24 horas antes de la salida los recorridos de la prueba, en función de las condiciones meteorológicas previstas. Se contemplan dos rutas distintas a lo largo del archipiélago balear: una diseñada para las embarcaciones más rápidas y otra para las más lentas, con el objetivo de favorecer una llegada lo más ajustada posible entre ambas flotas en la bahía de Palma.