Poblense y Atlético Baleares apuntan al play-off

La Segunda RFEF entra en su tramo decisivo y tanto Poblense como Atlético Baleares afrontan las últimas jornadas con un objetivo común: asegurar su presencia en el play-off y escalar posiciones para contar con el factor campo en el mayor número de eliminatorias posible. Sin embargo, el punto de partida de ambos a principio de temporada era bien distinto. Mientras que los blanquiazules aspiraban al ascenso directo, los blaugranas -recién ascendidos- tenían como meta principal lograr la permanencia.

El conjunto dirigido por Óscar Troya es la gran revelación del grupo III. Ni siquiera el propio técnico imaginaba un escenario así al inicio del campeonato, pero a falta de seis jornadas para el cierre de la Liga, el Poblense es segundo con 49 puntos y mantiene una renta de seis sobre la sexta plaza, que marca el Alcoyano. Su regularidad llegó a ser tal que lideró la clasificación durante 15 jornadas, desde la décima hasta la vigesimocuarta. El Sant Andreu tomó el relevo en lo más alto hace un mes y cuenta ya con una ventaja de ocho puntos.

El ascenso directo se ha convertido en una quimera para los blaugranas, pero su posición actual y las altas probabilidades de disputar el play-off ya suponen un éxito rotundo. Además, en eliminatoria, el Poblense se perfila como un rival muy correoso, especialmente por su solidez defensiva: con solo 19 goles encajados, es el segundo equipo menos goleado del grupo.

Los jugadores del Poblense, antes del partido del pasado domingo ante el Espanyol B. / @UDPoblense

Justo por detrás, con 48 puntos y en la tercera plaza, aparece el Atlético Baleares. El conjunto de Luis Blanco cayó 2-0 ante el Sant Andreu el pasado domingo y dijo prácticamente adiós a sus opciones de alcanzar el liderato.

Tras aquel dramático descuento en la eliminatoria frente al Teruel (2-5) que enterró sus aspiraciones de ascenso el pasado curso, el plan en la Vía de Cintura era evitar a toda costa el play-off y lograr el salto directo a Primera RFEF. Una idea que marcó el discurso desde el primer día de pretemporada, pero que no podrá materializarse. De hecho, los blanquiazules solo ocuparon el primer puesto durante las dos primeras jornadas.

Las lesiones de piezas clave como Florin Andone han lastrado notablemente al equipo, que ve cómo el objetivo del liderato se aleja a seis jornadas del final. Todo apunta a que su camino pasa por el play-off.