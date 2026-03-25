Martí Vives sobre el despido de Pablo Cano del Fibwi Mallorca: "El club está por encima de las personas"

“El club está por encima de las personas y nadie es imprescindible”. Martí Vives, en una comparecencia de más de cuarenta minutos ante los periodistas, ha dejado claro que el despido de Pablo Cano como entrenador del Fibwi Mallorca ha sido una decisión tomada muy a su pesar, aunque también absolutamente inevitable.

El director deportivo, acompañado por Juan Carlos Boscana como representante de la directiva, ha asegurado que jamás se planteó la destitución del preparador uruguayo a pesar de la racha de siete derrotas consecutivas: “No lo teníamos en mente, ni aunque hubiera perdido todo lo que queda de Liga”.

De hecho, Vives ha deslizado que la divergencia mayor con el técnico ha llegado por la ausencia de fichajes, a pesar de que la situación en la tabla no es mala, con un colchón de cuatro victorias sobre el descenso. “Las derrotas tensan nuestra relación y los fichajes que pedía y no podíamos darle ha sido la gota que ha colmado el vaso. Tenemos el dinero que tenemos, en este club tenemos claro que gastamos lo que generamos y no vamos a derrochar un euro que hipoteque el futuro del club. Nosotros no tenemos ningún mecenas. Entiendo que las derrotas erosionan y que Pablo Cano tenía unas expectativas personales”, ha apuntado en una sala de prensa del Palau d’Esports de Son Moix que se ha quedado pequeña.

Tensa reunión tras caer ante el Oviedo

Vives, que no ha querido dar detalles de su tensa reunión con el propio Cano del domingo tras caer ante el Oviedo en Palma (69-95), no ha ocultado su enorme decepción. “Es que es el primer fichaje que hago como director deportivo es el de Pablo Cano. Era una apuesta arriesgada que salió bien. Yo estaba contento por el día a día, es un entrenador brillante y le auguro un gran futuro, ha subido el nivel de los jugadores y yo, ganáramos o no, siempre le transmití ánimo, paciencia y tranquilidad. Fuimos la revelación de la primera vuelta. Pero el club no puede estar condicionado por nadie”, ha recordado.

Estas declaraciones van en consonancia a las realizada a Diario de Mallorca por el presidente Guillem Boscana este martes. "Me da la impresión de que quería forzar para salir", dijo.

Martí Vives, junto a Juan Carlos Boscana, durante la rueda de prensa en Son Moix. / Fibwi Mallorca

Vives ha confirmado que Rubén Escalas será el que se sentará en el banquillo este domingo ante el Obradoiro (18 horas) y que está buscando un entrenador con un perfil determinado: “Quiero que sea valiente y quizá no será uno de esos nombres que circulan por las redes sociales”.

Eso sí, Vives ha detallado que la incorporación solo será hasta final de temporada. “Va a venir por estos seis partidos que quedan, no hipotecaremos el año que viene. El entrenador que venga lo debe tener claro. Si me gusta, ganemos o no, no tendré problemas en contratarle para el año que viene”, ha subrayado. El pollencí confía en certificar pronto la permanencia matemática en la Primera FEB, aunque “sería absurdo negar” que mira la clasificación con “cierta preocupación”. “Este grupo nos a va dar tranquilidad”, ha finalizado esperanzado.

Trayectoria

Pablo Cano llegó en verano de 2024 al Fibwi Mallorca para asumir el cargo de entrenador del equipo con el claro objetivo de lograr el regreso a la Primera FEB. Esto lo logró de forma brillante el 31 de mayo tras una intensa eliminatoria contra el Lobe Huesca La Magia en la eliminatoria decisiva en un Son Moix hasta la bandera.

Esta temporada, en el regreso a la segunda categoría del baloncesto nacional, el equipo se mantuvo en puestos de play-off de ascenso a la ACB durante muchas jornadas con triunfos tan significativos como el del Movistar Estudiantes. No obstante, estas últimas siete derrotas seguidas han dinamitado todo lo conseguido.