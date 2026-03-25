La Cátedra Palma Futsal-Conectabalear convoca dos premios al mejor TFG en Derecho Deportivo

La Cátedra de Derecho Deportivo Palma Futsal–ConectaBalear ha convocado la primera edición de los Premios al Mejor Trabajo de Fin de Grado (TFG) en materia de Derecho Deportivo, una iniciativa que se enmarca dentro de sus líneas de actuación para impulsar la formación y la investigación jurídica.

El objetivo de estos premios es fomentar la investigación en el ámbito jurídico-deportivo, reconocer la excelencia académica del alumnado y promover el conocimiento del marco normativo que regula la actividad deportiva. En esta primera convocatoria se concederán dos galardones: un primer premio dotado con 1.000 euros y un segundo premio de 500 euros.

Podrán optar a estos premios los estudiantes matriculados en la asignatura de TFG de la Facultad de Derecho de la UIB durante el curso académico 2025-2026, siempre que el trabajo esté directamente relacionado con el Derecho Deportivo y haya obtenido una calificación mínima de 8,0.

Los trabajos podrán presentarse hasta el 18 de septiembre de 2026 y serán evaluados por un jurado formado por especialistas del ámbito académico y jurídico.

Esta convocatoria forma parte de las líneas estratégicas de la Cátedra de Derecho Deportivo Palma Futsal–ConectaBalear, creada con la vocación de impulsar la formación, la investigación y la divulgación en Derecho Deportivo, así como de contribuir al desarrollo de un deporte más seguro, íntegro y profesionalizado.

La puesta en marcha de esta cátedra refuerza el compromiso conjunto de la Universitat de les Illes Balears (UIB), el Illes Balears Palma Futsal y ConectaBalear con la transferencia de conocimiento y el impulso del talento joven en el ámbito jurídico-deportivo.