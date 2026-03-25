Ciclismo
Los ‘3 Dies de Mallorca’ alcanzan la décima edición
Marga Prohens preside el acto de presentación en el Ajuntament de Campos
La prueba para veteranos y féminas se celebra del 17 al 19 de abril con cuatro etapas
Tomeu Arbona
La competición para veteranos y féminas ‘3 Dies de Mallorca’, uno de los clásicos de la temporada ciclista mallorquina alcanza este año su décima edición ininterrumpida, excepto los dos años de la pandemia por el covid.
El acto protocolario de la presentación oficial se ha celebrado este miércoles en las dependencias del Ajuntament de Campos, presidido por la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, quien estuvo acompañada por Hermosinda Mariño como representante del Consell de Mallorca. Junto a ellas estuvieron los alcaldes de las localidades de Campos, Francisca Porquer; Ses Salines, Guillem Mas; Porreres, Maria Agnès Sampol; y Felanitx, Catalina Soler. Tampoco faltaron a la cita Jaume Mas, presidente de la Unió Ciclista Blahi –entidad organizadora–, y el presidente de la balear de ciclismo, Toni Bauzá.
La competición se inicia el viernes 17 de abril en Campos con una etapa en línea de 73 kilómetros para continuar el día siguiente con dos etapas.
La primera, una crono individual de casi 6 kilómetros con salida y llegada en la Colònia de Sant Jordi. Por la tarde la competición se desplazará a Porreres con un trazado de casi 80 kilómetros.
La jornada final programada para el domingo 19 por la mañana es el plato fuerte de la carrera, con salida de Felanitx y llegada en la cima del Puig de Sant Salvador después de completar 106 kilómetros.
La edición del pasado año tuvo a Pere Amengual y Marina Garau como respectivos ganadores absolutos, mientras que Andreas Linden se llevó el maillot de la regularidad, Javi Salmerón el de las metas volantes y José Alberto Ibáñez, la general de la montaña.
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