El Fibwi Mallorca anuncia la destitución de Pablo Cano

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma comunica la salida de Pablo Cano da Costa como entrenador del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma por diferencias irreconciliables con la dirección deportiva que nada tienen que ver con la trayectoria del equipo.

"No hubiéramos destituido jamás a Pablo Cano ni aunque hubiera perdido todos los partidos de Liga, pero creemos que él ha querido forzar su salida del club porque estaba descontento con que no le llegaran los fichajes que él quiere. Tuvo una conversación muy tensa con el director deportivo Martí Vives después de la última derrota y me da la impresión de que quería forzar para salir", ha asegurado el presidente del club Guillem Boscaña a este diario.

Pablo Cano llegó en verano de 2024 al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma para asumir el cargo de entrenador del equipo con el claro objetivo de lograr el regreso a la Primera FEB. Dicho objetivo se conseguía el 31 de mayo tras una brillante eliminatoria contra el Lobe Huesca La Magia ante un Palau d'Esports de Son Moix lleno hasta la bandera.

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En esta temporada, con el equipo de vuelta a la Primera FEB, el técnico uruguayo y su plantilla han sumado grandes triunfos como el logrado en casa ante el Movistar Estudiantes o las victorias en los derbis. Desde el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma queremos agradecer profundamente todo el trabajo, esfuerzo, dedicación y entrega de Pablo Cano durante su estancia en el club, deseándole la mejor de las suertes en el futuro.