Violencia en el fútbol en Baleares: La FFIB ya registra 45 denuncias anónimas

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha informado que la iniciativa que se puso en marcha a finales del mes de enero de este año de que cualquier persona en un campo de fútbol pudiera denunciar los actos de violencia que presenciase, está resultando un éxito ya que se han registrado ya 45 denuncias. «La nueva acción PUFS (Por un fútbol seguro) es una muestra de la implicación de clubes, familias y participantes por hacer del fútbol un espacio más seguro y respetuoso», señala el comunicado de esta territorial.

Los PUFS, un código QR en todos los campos

Recordar que el funcionamiento de los PUFS se basa en una pegatina con un código QR que está en todos los campos de fútbol de Balears para que cualquier persona pueda avisar de manera rápida y anónima de situaciones de violencia o conductas inadecuadas.

Mallorca y San Francisco juvenil empatan a dos

El Mallorca y el San Francisco juvenil igualaron a dos en un trepidante duelo dirimido ayer por la mañana en Son Bibiloni. La primera parte fue para los rojillos que se adelantaron por mediación de Hugo Garvi y Pablo Arbós y tras el descanso los escolares reaccionaron y empataron la contienda con goles de Adrià Aguilera y Abel Verd. El Mallorca alineó a Nicolai, Jorge Morera, Hugo Fresneda (Marc Garau ), Alejandro Carvajal, Iago Mendes, Alejandro Yerga, Dani Ramos, Biel Serra, Pablo Arbós (Whyte ), Hugo Garvi (Mascaró ) y Álvaro Torres (Anastasios). Y el San Francisco a Casanella, Gerard Rojas, Oriol Tejada, Spencer, Yannick, César Guzmán, Abel Verd (Ferran Riera ), Adrià Aguilera, Lluís Quirós, Jordi León (Dani Molina) y Álvaro Fernández (Xayron).

El Constància juvenil cae por 3-1 en Zaragoza

El Constància juvenil cayó por 3-1 en el campo del Zaragoza Racing, y eso que se adelantó en el marcador por mediación de Noah en el minuto 49. Luego quince minutos malos de los de Inca hicieron que los aragoneses remontaran. Los blanquinegros jugaron con Jordi Mir, Ian Seguí (Mascaró), Raúl Fernández (Oliver), Marc Patricio, Cortés (Ndir), Noah (Gálvez), Mairata (Luis García), Fontcuberta, Romero, Gárdenas y Florit.

El Balears femenino se impone al Levante B

El Balears femenino logró su novena victoria en Segunda al ganar en Son Malferit al Levante B por 1-0 gracias a un tanto de penalti de Pomer. Las blanquiazules salieron con Sandra, Vélez, Julia, Andrea, Fátima, Coll, Naroa, Abigail, Pomer, Ixiar y Neus.

Goles en la Tercera División femenina

En la Tercera División femenina, que jugaba su última jornada antes del largo parón debido a las fiestas de la Semana Santa, se produjeron muchos goles en campo ajeno. Los resultados fueron: Mallorca Internacional, 2-Constància, 0; Sant Lluís, 0-Balears B, 5; Ciutadella, 0-Algaida, 5; y Son Sardina, 4-Independiente, 4. El Collerense-Manacor se jugará el próximo sábado, a las 17:15 horas.

Balears femenino sub-16 y 14 acaban el Nacional

Las selecciones de Balears femeninas sub-16 y 14 de fútbol finalizaron este fin de semana la segunda fase del Nacional. La sub-16 ganó 2-0 a La Rioja y perdió 1-0 con Aragón; la 14 venció 1-0 a Melilla y cayó por 2-3 ante Extremadura y 0-3 con Navarra.

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