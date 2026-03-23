La natación balear cierra con una medalla de plata el Campeonato de España Infantil de Invierno en Sabadell

Del 20 al 22 de marzo de 2026, la piscina Can Llong de Sabadell, de 50 metros y 10 calles, ha acogido el XLV Campeonato de España Infantil de Invierno, una de las grandes citas nacionales de la categoría infantil, reservada a nadadores nacidos en 2011 y 2012 y disputada con formato de eliminatorias y finales A y B.

La participación balear ha vuelto a ser amplia, con presencia de 11 clubes y un total de 27 nadadores —9 masculinos y 18 femeninas— en representación del C.N. Palma, C.N. Eivissa, C.N. La Salle-Palma, C.N. Voltor Balear, C.N. Calvià, C.N. Santa Eulàlia Río, C.N. Inca, C.N. Portus, C.N. Felanitx, Rafa Nadal Center Tennis Club y Club Natació Mallorca Swim.

El mejor resultado balear del campeonato llegó de la mano de Eric Vincent Alegret Pastor (C.N. Palma), que logró la medalla de plata en la final A de 100 braza masculina, firmando además una Mejor Marca Territorial de 15 años. Fue, sin duda, la actuación más destacada del nadador que lleva a cabo su preparación en el CTEIB por parte de la delegación insular en una competición de máximo nivel nacional.

En el capítulo de mejores marcas territoriales, la expedición balear dejó también registros de gran valor. Maria Antonia Burguera Valens (C.N. Palma) consiguió la MMT de 14 años en 200 libre femenino; Eric Vincent Alegret Pastor sumó la ya citada MMT de 15 años en 100 braza masculino; y además el propio nadador del C.N. Palma igualó la MMT de 15 años en 50 braza masculino.

Tras la medalla, el resto de actuaciones destacadas llegó en las finales A, donde Baleares firmó una presencia importante. Maria Antonia Burguera Valens (C.N. Palma) que lleva a cabo sus entrenamientos bajo la disciplina de su club fue cuarta en 400 libre, cuarta en 800 libre, quinto en 200 libre y sexto en 1.500 libre, completando uno de los programas más sólidos del campeonato entre las nadadoras baleares. Eric Vincent Alegret Pastor (C.N. Palma) añadió además un brillante cuarto puesto en 200 braza. Por su parte, Lourdes Ruiz Ferrer (C.N. La Salle-Palma) alcanzó la cuarta posición en 100 braza, además de ser 5ª en 200 braza y 5ª en 50 braza.

También entraron en final A otras nadadoras y nadadores baleares conmo Mya Lucia Donger (C.N. La Salle-Palma) fue sexto en 50 braza femenina, Marina Nicolau Salgado (C.N. Felanitx) terminó séptima en 50 braza femenina, Xavier Colom Carreres (C.N. Voltor Balear) concluyó décima en 200 mariposa masculina, y Maria Torres Planells (C.N. Santa Eulàlia Río) finalizó décima en 200 mariposa femenino.

En cuanto a las finales B (posiciones de la 11ª a la 20ª), Baleares también dejó resultados muy destacados, empezando por el triunfo de Inés Bauzà Vicens (C.N. Palma), que se impuso en la final B de 50 mariposa femenina. También sobresalió Filip Chojnacki (C.N. Inca), segunda en la final B de 100 espalda masculina, además de ser cuarta en las finales B de 200 espalda, séptima en 50 espalda y novena en 400 estilos.

La nómina de finalistas B se completó con Iago Jibaja Costa (Club Natació Mallorca Swim), tercera en 50 espalda masculina; Sofía Maria Juan García (C.N. Portus), cuarta en 50 espalda femenina; Maria Sarmiento Cano (C.N. La Salle-Palma), cuarta en 400 libre femenina; Mya Lucia Donger (C.N. La Salle-Palma), quinta en 100 braza femenina; Maria Valentina Llorens Nicolau (C.N. Inca), sexta en 100 mariposa femenina; Xavier Colom Carreres (C.N. Voltor Balear), séptima en 200 libre masculina; y de nuevo Eric Vincent Alegret Pastor, cuarto en 50 braza masculina,.

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En conjunto, la participación balear en Sabadell deja un balance francamente de una medalla de plata , tres registros de referencia territorial entre mejores marcas e igualadas, y una presencia muy amplia en finales A y B.