Luto en Santa Maria por el fallecimiento de Bernat Comas, uno de los fundadores del club de baloncesto

El CB Santa Maria está de luto. Bernat Comas Dols, que fue uno de los fundadores del club de baloncesto en Santa Maria, ha fallecido este lunes de manera repentina a la edad de 69 años. Comas, que era una persona muy conocida en esta localidad al regentar un negocio familiar durante muchos años, fue el máximo responsable del club durante 20 años y uno de los hombres más importantes en el desarrollo del deporte de la canasta en Santa Maria, especialmente cuando las circunstancias no eran favorables para la práctica deportiva.

La actual junta directiva del club verde, presidida por Josep Maria Estarellas, le homenajeó en enero de 2018 tras dejar su último cargo. En esos momentos concedió una entrevista a este medio, y eso que no era muy partícipe de salir en la prensa. En ese reportaje explicó que en 1971 hubo el primer equipo federado en Santa Maria. “Para jugar montamos unas canastas en medio de la plaza, es que no había campo de juego. Hablamos con el ayuntamiento y un herrero nos las hizo. Al tenerlas las colgamos ahí, en las farolas de la plaza, que en aquel tiempo ya estaba cementada, pero sin pintar por lo que hubo que pintarlas. Allí estuvimos muchos años”, dijo Comas.

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Bernat Comas, durante el homenaje que le dispensó el CB Santa Maria en 2018. / Jaume Vallès

El finado reconocía que “en esa época tenías que hacer de todo o el club desaparecía, no quedaba otra. Me siento muy feliz por haberlo hecho”. Por todas estas facetas y por su trabajo en constante contacto con la gente de Santa María (llevaba antes de jubilarse la carnicería del pueblo) su marcha ha causado una gran consternación en el pueblo, donde era muy querido. El velatorio tendrá lugar este martes de 10:00 a 13:00 horas y del 16:00 a 18:00 en el cementerio de Santa Maria. El funeral será también este martes, a las 19:00 en la iglesia parroquial de esta localidad.