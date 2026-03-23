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Cara y cruz para el ConectaBalear Mallorca WPC en la lucha por el ascenso

Triunfo del equipo femenino ante el UPV y derrota por la mínima del masculino ante el CN Pozuelo

El ConectaBalear Mallorca WPC ganó su partido.

El ConectaBalear Mallorca WPC ganó su partido. / ConectaBalear

Jaume A.

Palma

El ConectaBalear Mallorca WPC vivió un fin de semana de contrastes en las fases de ascenso, con victoria del equipo femenino y derrota del masculino. El conjunto femenino firmó un sólido triunfo a domicilio ante el Waterpolo UPV (9-12), en un partido que controló desde el inicio. Las mallorquinas tomaron ventaja en los primeros minutos y supieron gestionar el ritmo del encuentro, respondiendo con eficacia a los intentos de reacción locales y asegurando una victoria clave en su camino hacia la Primera División.

Por su parte, el equipo masculino cayó por la mínima ante el CN Pozuelo (8-10) en un duelo muy igualado. Tras dominar la primera mitad, los baleares vieron cómo el conjunto madrileño equilibraba el marcador tras el descanso y decidía el encuentro en los instantes finales, dejando escapar un partido importante en la lucha por el ascenso.

El ConectaBalear recibe instrucciones del técnico.

El ConectaBalear recibe instrucciones del técnico. / ConectaBalear

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