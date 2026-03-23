Waterpolo
Cara y cruz para el ConectaBalear Mallorca WPC en la lucha por el ascenso
Triunfo del equipo femenino ante el UPV y derrota por la mínima del masculino ante el CN Pozuelo
El ConectaBalear Mallorca WPC vivió un fin de semana de contrastes en las fases de ascenso, con victoria del equipo femenino y derrota del masculino. El conjunto femenino firmó un sólido triunfo a domicilio ante el Waterpolo UPV (9-12), en un partido que controló desde el inicio. Las mallorquinas tomaron ventaja en los primeros minutos y supieron gestionar el ritmo del encuentro, respondiendo con eficacia a los intentos de reacción locales y asegurando una victoria clave en su camino hacia la Primera División.
Por su parte, el equipo masculino cayó por la mínima ante el CN Pozuelo (8-10) en un duelo muy igualado. Tras dominar la primera mitad, los baleares vieron cómo el conjunto madrileño equilibraba el marcador tras el descanso y decidía el encuentro en los instantes finales, dejando escapar un partido importante en la lucha por el ascenso.