El Toro dedica su triunfo en Hospitalet a Valentín Sabatini

El rugby balear tributó el pasado fin de semana un más que sentido homenaje a la figura del joven jugador de El Toro RC, formado en las filas del Ponent, Valentín Sabatini, fallecido el pasado lunes. En todos los encuentros disputados en Baleares se guardó un minuto de silencio, al igual que en División de Honor B en el campo del Hospitalet.

En el partido correspondiente a la tercera jornada de la fase por la permanencia, el Toro Rugby Club pudo dedicarle a Valentín un holgado y necesario triunfo frente al conjunto catalán (15-50). Y pese a que el ‘Hospi’ golpeó primero en el minuto 12 con un ensayo de Raúl Ortíz, la realidad del partido fue bien distinta. Cuatro ensayos de los calvianers —Jalo Piña, Santino Bravo, Felipe Nepote y Jorge Esteban—, sumados a la tarjeta roja que vio en el tramo final del primer tiempo el jugador local Eric Fajardo, dejaron el encuentro prácticamente decidido al descanso (5-22).

Tras el intermedio, continuó el festival anotador del quince de Gastón Battaglia. Cuatro ensayos más, obra de Nico Demangeat, Hicham El Ydrissi, Agustín Bongiovanni y Exequiel Manino, terminaron de sentenciar a un Hospitalet que solo pudo volver a apoyar el balón en la zona de marca gracias a Contardi y Milo Thomas.

Noticias relacionadas

Al Palma Rugby Unión le tocó jornada de descanso este fin de semana.