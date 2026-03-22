Así queda la clasificación de MotoGP tras el GP de Brasil

Dos Grandes Premios y dos líderes diferentes. Marco Bezzecchi, con un doblete en Brasil, ha desbancado a Pedro Acosta de la primera posición de la clasificación general de pilotos. Su compañero, Jorge Martín, ha subido también un peldaño y ya es segundo, certificando el gran momento de Aprilia.

El madrileño, tras una temporada 2025 complicada, marcada por las caídas y las lesiones, parece haber recuperado las buenas sensaciones y en el circuito Ayrton Senna de Goiania ha regresado al podio. Fue tercero en la sprint y ha sido segundo en la carrera del domingo, rompiendo así una sequía de más de 500 días y sumando sus primeros éxitos con Aprilia.

Marc Márquez ha subido algunos peldaños también en la clasificación. Aunque se le resiste su victoria de domingo número 100, el de Cervera se llevó los 12 puntos de la victoria en la sprint y los 13 de su cuarto puesto en la carrera larga. EL de Ducati mantuvo un intensa batalla con Di Giannantonio por el podio pero finalmente el tercer puesto fue para el italiano, que ya es cuarto de la general, por delante del propio Marc, que es quinto.

[Consulta el calendario de la temporada del Mundial]

Pedro Acosta, que salió de Tailandia como líder, ha caído a la tercera posición con la séptima posición conseguida en la carrera de este domingo. Un resultado que, de nuevo, lo sitúa como el mejor de las KTM, con Enea Bastianini como el segundo mejor en la decimoquinta plaza y Maverick Viñales en la decimoctava. El compañero de Acosta, Brad Binder, se fue al suelo y no pudo acabar la carrera.

El que ha estrenado su casillero de puntos este fin de semana ha sido Fermín Aldeguer. El piloto murciano no pudo competir en el primer GP del curso por lesión y en suelo brasileño ha sumado ocho unidades que lo colocan ya a media tabla, justo por detrás de Pecco Bagnaia, quien no pudo sumar este domingo por una caída y se marcha con los dos puntos conseguidos con su octava posición en la sprint.

Noticias relacionadas

[Siguiente carrera del Mundial de motociclismo]

Así está la clasificación de MotoGP 2026