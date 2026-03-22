El Porreres mantiene su fe en la salvación con un triunfo vital

El Porreres no da su brazo a torcer. El equipo mallorquín quiere pelear hasta el último momento por la salvación y así lo ha demostrado este mediodía en Ses Forques, logrando una victoria (2-1) tan necesaria como merecida ante el Olot. Con 28 jornadas disputadas en el Grupo 3 de Segunda RFEF, los de Jaume Mut, colistas empatados con el Torrent, tienen la permanencia a tres victorias.

No ha sido el mejor partido del Porreres esta temporada, pero el once de Jaume Mut ha sabido mantener a raya a un Olot que, pese a llegar con bajas, avisó en el minuto 2. No pasó por mayores apuros el conjunto mallorquín, que también generó sus acercamientos con peligro.

Sin acierto en ataque por parte de ambos equipos, en una primera mitad con ligero dominio local, el empate parecía el resultado más justo.

Gol decisivo

El partido se rompió tras el descanso. Bengoechea adelantó al Porreres en el minuto 52, sorprendiendo a Pol Ballesté con un zurdazo casi sin ángulo tras una acción por banda izquierda. El conjunto catalán intentó reaccionar, pero no estuvo acertado en los remates.

El Porreres, firme en defensa en el tramo final, sentenció en el descuento con un gol de Jaraiz (m.92) en una contra que desató la euforia en la grada. Aún así, el Olot recortó distancias dos minutos después con un penalti transformado por Rubén Enri (m.94) tras una falta sobre Ayala.

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No hubo tiempo para más y el Porreres sumó tres puntos imprescindibles para seguir creyendo en la salvación.