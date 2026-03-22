El Poblense resiste en Barcelona y rasca un punto que vale la segunda plaza

El Poblense firmó un empate sin goles en su visita al Espanyol B (0-0) en la jornada 28 del grupo 3 de Segunda RFEF, en un partido en el que terminó teniendo premio a su orden y resistencia. El conjunto dirigido por Óscar Troya, que llegaba igualado a puntos con el Atlético Baleares, suma un punto que le permite recuperar la segunda posición tras la derrota balearica ante el líder Sant Andreu.

El encuentro arrancó con un guion claro: dominio del Espanyol B y repliegue del Poblense, que optó por esperar y protegerse ante el empuje inicial del filial blanquiazul. Los locales llevaron la iniciativa durante toda la primera mitad, generando las mejores ocasiones.

La más clara llegó en el minuto 26, cuando Sabater evitó el gol de Ferran Gómez. Poco antes del descanso, el Espanyol B volvió a rozar el tanto con un disparo de Rufo que se marchó rozando el larguero (m.40).

El Poblense, por su parte, apenas inquietó en ataque durante los primeros 45 minutos. Su única aproximación reseñable fue un remate de cabeza de Martí, bien resuelto sin complicaciones por el guardameta local Llorenç.

Segunda parte

Tras el descanso, el conjunto mallorquín intentó dar un paso adelante. Más intención de tener el balón, pero con muchas dificultades para generar peligro en ataque posicional. Con el paso de los minutos, el equipo fue perdiendo fuelle y volvió a verse superado por un Espanyol B más activo.

Los locales encerraron al Poblense en su área en varias fases del segundo tiempo, aprovechando la falta de continuidad con balón de los de Troya. Sin embargo, el filial no logró traducir ese dominio en ocasiones claras en el tramo decisivo.

En los minutos finales, el partido cambió ligeramente. Los cambios dieron aire al Poblense, que logró estirarse y pisar campo rival. Pudo perder el partido en un cabezazo de Caroutas que, con todo a favor, perdonó a Sabater (m.82), pero el susto no pasó a mayores.

El desgaste físico y la inexperiencia del Espanyol B permitieron a los mallorquines cerrar el partido sin excesivos apuros e incluso protagonizar algunas llegadasal área local.

Al final, punto de oficio para un Poblense que, sin brillar ni dominar, sacó rendimiento a la jornada y se coloca de nuevo en una posición privilegiada en la lucha por el ascenso.

(Habrá ampliación)