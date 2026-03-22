Una horrible segunda parte condena a un irreconocible Fibwi Mallorca

El Fibwi Mallorca sigue en caída libre tras sumar ante Alimerka Oviedo Baloncesto su séptima derrota consecutiva (69-95) y se mantiene con nueve victorias, cuatro por encima de un descenso que marca el Grupo Ureta Tizona Burgos.

El equipo de Pablo Cano, que hace dos meses respiraba aliviado al tener encarrilada la permanencia, está en su peor momento del curso, irreconocible por momentos, tanto en ataque como en defensa. Todavía tienen margen de error de sobra, pero la afición de Son Moix no mereció lo sucedido en el Palau d'Esports de Son Moix.

El partido estuvo igualado en la primera mitad, donde Lucas Capalbo fue el mejor de los locales con 15 de valoración al descanso (seis puntos y siete asistencias), acompañado de un Pedro Bombino que recordó a su mejor versión durante varios minutos.

Sin embargo, Gregory Parham II se desató en Son Moix con 24 puntos antes de marcharse a vestuarios, dejando a su equipo con un más que interesante 41-45 en el electrónico que aprovecharían tras el descanso.

Las constantes imprecisiones castigaron en el segundo tiempo al equipo local, que fue incapaz de atacar la telaraña defensiva de un Oviedo que se sintió muy cómodo corriendo al contraataque y aprovechando cada error local (55-69).

La renta se fue abriendo con el paso de los minutos, y ni el ajuste de colocar a Juan Bocca como defensor principal de sus manejadores, impidió que el conjunto de Javi Rodríguez acabara llevándose el choque, en lo que se convierte en la peor derrota como local del curso del Fibwi Mallorca (69-95).

Ficha técnica

FIBWI MALLORCA: Lucas Capalbo (6), Juan Bocca (0), Lys Bracey (11), Jon Ander Aramburu (5), Pedro Bombino (17). También jugaron Aless Scariolo (2), Laron Smith (8), Fallou Niang (2), Juan Bocca (0), Osvaldas Matulionis (5). Brian Vázquez (13), Óscar Siquier (0).

ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO: Parham (31), Duscak (6), Lobaco (6), Cosialls (17), Nwaokorie (3). También jugaron Faure (19), Copes (0), Shelist (3), Hermansson (8), Arias (2).

PARCIALES: 22-23, 19-22, 14-24, 14-26.

ÁRBITROS: De Lucas de Lucas, Ibáñez García y Sierra Carrillo. Señalaron falta antideportiva a Fallou Niang, técnica al banquillo del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma y a Pablo Cano, entrenador del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma

INCIDENCIAS: Partido disputado ante 2.500 espectadores en el Palau d´Esports de Son Moix.