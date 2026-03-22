George Kiptum y Margaret Coogan ganan la Mitja Marató Ciutat de Palma en una jornada récord

En un día idóneo, George Kiptum (ADA Calvià) y Margaret Coogan (Holme Hill Harriers) fueron los vencedores indiscutibles de la XX Mitja Marató Ciutat de Palma–CaixaBank. En los 10K Port de Palma, los triunfos fueron para Cedric Mukezimana (ADA Calvià) y Elin Brink (Mölndals AIK), en una matinal que se cerró con la carrera popular de El Corte Inglés.

La prueba, con récord de 8.000 corredores inscritos, estuvo organizada por el club Marathon Mallorca, presidido por Juan Ramis Soriano, con Baldomero Oliver como director técnico. La entrega de trofeos contó con la presencia de David Salom (director general del IME), Pedro Fullana (Stellantis) y Toni Sánchez Grao (El Corte Inglés).

Con Álex Studer y Sebas Oliver como animadores, la jornada arrancó con los 10 kilómetros, en los que Cedric Mukezimana se impuso con un tiempo de 30:41. A solo dos segundos llegó el ibicenco Adrián Guirado (Peña Deportiva Santa Eulària), mientras que el mallorquín Martín Tomás Cuart (Atlètic Mallorca) completó el podio con 31:10. La cuarta plaza fue para Aziz Boutoil (ADA Calvià) con 31:22.

En categoría femenina, la victoria fue para Elin Brink con un registro de 34:34, seguida muy de cerca por Leonor Font (Atlètic Mallorca) con 34:37. El podio lo completó Renata Kilanova con 37:40, mismo tiempo que Fanny de Villalonga, primera F40. La tercera mallorquina fue Marga Adrover (CA Campos) con 39:00.

Serjogins, segundo tras seis años ganando

En la media maratón, los tiempos recordaron a las mejores ediciones. George Kiptum, pupilo de Johny Ouriagly, se llevó el triunfo con 1h02:49. La segunda posición fue para Kirva Meshack (ADA Calvià) con 1h03:06, mientras que Dimitrijs Serjogins, ganador de las seis últimas ediciones, fue tercero con 1h05:26. El primer balear fue Sergi Ruer (Lô Esport), séptimo con 1h09:04, mientras que el primer mallorquín fue Miquel A. Salom, noveno con 1h12:29.

En féminas, la victoria fue para Margaret Coogan con un tiempo de 1h19:31. La segunda plaza fue para Cali Brannan (1h24:03) y la tercera para Catherine Thornton (1h27:39). La primera mallorquina fue la andritxola Gabriela Alemany (S’Hostal Montuïri) con 1h29:29.

La jornada se cerró con la carrera popular de El Corte Inglés, en la que se impuso Joan Barceló (S’Hostal Montuïri), seguido de Dani Espada (Atlas).