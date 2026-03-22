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Daniel Holgado encabeza en Brasil un podio íntegramente español en Moto2

Daniel Holgado.

Daniel Holgado. / EFE

EFE

El español Daniel Holgado (Kalex) consiguió una victoria inapelable en el Gran Premio de Brasil de Moto2 que se ha disputado en el circuito Ayrton Senna de Goiania, con por delante de sus compatriotas Daniel Muñoz (Kalex) y Manuel González (Kalex).

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