Bezzecchi, Martín y Aprilia demuestran su poder en Brasil

Aprilia respondió a Ducati en la carrera larga del Gran Premio de Brasil, ante 60.873 espectadores, en el irregular y extraño Autódromo Internacional Ayrtonn Senna, cuyo asfalto se iba rompiendo poco a poco, obligando a reducir en ocho vueltas la distancia de la carrera de hoy (de 31 a 23). El italiano Marco Bezzecchi y el madrileño Jorge Martín, los pilotos de la firma de Noale, demostraron su poder en este arranque de Mundial-2026 y, no solo han conseguido hoy el doblete en Goiania, sino que se han convertido en los dos primeros del campeonato de pilotos, postergando al murciano Pedro Acosta (KTM), que hoy ha perdido el liderato conquistado en un fantástico fin de semana en Buriram, en Tailandia.

La fuerza de Aprilia, su dominio, no solo por su poderoso motor sino por su magistral aerodinámica y algún que otro truquito con tomas de aire especiales, inspiradas, dicen, en la F-1, ha convertido a ‘Bezz’ en uno de los contados pilotos capaces de ganar, en la nueva era de MotoGP (2002), cuatro grandes premios seguidos (Portugal y Valencia, en 2025 y Tailandia y Brasil, este año), como consiguieron antes Valentino Rossi, Marc Márquez, Jorge Lorenzo y ‘Pecco’ Bagnaia. Y ¡qué decir! de ‘Martinator’, que, tras 490 días, ha vuelto a subirse al podio en un gran premio oficial del Mundial.

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La carrera tuvo poca historia. ‘Bezz’ se fue, se escapó, huyó, nada más apagarse el semáforo y ya no dio opción a ningún adversario, repitiendo su ‘carrerón’ de Buriram y arrebatándole al ‘Tiburón de Mazarrón’ el liderato del Mundial. “Mira que empezamos mal este fin de semana, fallando el viernes, pero hemos sido capaces de volver al camino de Tailandia y, la verdad, ha sido fantástico volver a lo más alto del podio y quiero dedicarle este triunfo a un gran amigo, que falleció en accidente de tráfico con su moto”, comentó la nueva estrella italiana en el 'corralito' de Goiania.

El italiano Marco Bezzecchi, nuevo líder del Mundial, se convierte, con su cuarto triunfo consecutivo (Portugal y Valencia, en 2025 y Tailandia y Brasil, este año), en el quinto piloto de la era moderna de MotoGP (2002), que gana cuatro grandes premios consecutivos junto a Valentino Rossi, Marc Márquez, Jorge Lorenzo y 'Pecco' Baganaia.

El nuevo líder de la firma de Noale dejó que los demás se peleasen por el podio y ahí apareció, como ya ocurriera ayer, en la prueba al ‘sprint’, un fabuloso Jorge Martín, que, a mitad de carrera, ya se había impuesto a Fabio Di Giannantonio (Ducati) y a Marc Márquez (Ducati), que ha estado sufriendo durante toda la carrera. “Marco (Bezzecchi) ha estado hoy fabuloso, pero voy a presentarle batalla en las próximas carreras, entre otras cosas porque tanto él como el equipo Aprilia me están ayudando a volver donde estaba, delante, intentando la victoria, que llegará, seguro, ya verán”, señaló el piloto madrileño.

Márquez, que reconoció ayer nada más ganar la prueba al ‘sprint’ que aún no va cómodo, suelto, libre, como él quiere sobre la Ducati por culpa de su hombro derecho, aún no recuperado del todo, estuvo peleando, como ayer en la prueba corta, con ‘Digan’ por arrebatarle la tercera plaza del podio, pero, finalmente, tuvo que desistir para no perder los 13 puntos de la cuarta plaza, que lo elevan a la quinta posición del campeonato. “Lo he intentado, pero no ha sido posible. Hoy, Fabio (Di Giannantonio) no se ha equivocado como ayer y ha sido imposible, pero estamos ahí en la pelea, esto solo acaba de empezar”, señaló MM93.

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El gran derrotado ha sido, sin duda, Pedro Acosta, cuya KTM no ha podido competir contra las Aprilia y las Ducati, demostrando que lo tendrá muy difícil, no solo ganar el título al que aspira desde hace dos años sino, incluso, conseguir algún día su primera victoria en la máxima categoría. Lo conquistado en Tailandia lo ha perdido, hoy, en Brasil.

Clasificación gran premio: 1. Marco Bezzecchi (Aprilia), 30 minutos 19.760 segundos; 2. Jorge Martín (Aprilia), a 3.231 segundos; 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 3.780 segundos; 4. Marc Márquez (Ducati), a 4.084 segundos y 5. Ai Ogura (Aprilia), a 8.403 segundos.

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Mundial de pilotos: 1. Marco BEZZECCHI (Italia), 56 puntos; 2. Jorge MARTÍN (España), 45; 3. Pedro ACOSTA (España), 42; 4. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 37 y 5. Marc MÁRQUEZ (España), 34.