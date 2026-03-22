El Azulmarino regresa a lo grande con un triunfo en Barcelona

El Azulmarino sigue dando la talla. El conjunto mallorquín no notóo lo más mínimo el parón de dos semanas de la competición y venció este domingo con mucha solvencia al Lima-Horta por 70-89 en Barcelona. Esto le mantiene en lo más alto de la tabla a pesar de contar con un partido menos que su gran rival por el ascenso a la Liga Femenina, el Celta Femxa.

El equipo de Alberto Antuña empezó muy fuerte en defensa, con una entonada Marta García, aunque con el paso de los minutos fue perdiendo intensidad. Un triple de Alba Torrens puso el 2-8 en el marcador en el primer minuto y medio, pero el rival reaccionó rápidamente y comenzó a dominar el juego.

A mitad del primer cuarto, el Lima-Horta de Barcelona ya ganaba por 7 puntos. En ese momento, el entrenador de Azulmarino, pidió un tiempo muerto para corregir errores. Eso sirvió para mejorar y empatar el partido a 22. Sin embargo, en los últimos segundos, el equipo local volvió a adelantarse y cerró el primer cuarto con un 26-22.

En el segundo cuarto, Jane Asinde anotó primero, pero Julia Rueda respondió enseguida. El equipo balear no estaba acertado en ataque y fallaba muchos tiros, mientras que el catalán aprovechaba mejor sus oportunidades. Durante casi todo el cuarto, la diferencia se mantuvo en unos cuatro puntos a favor de las locales. Pero en los últimos minutos, Alba Torrens y María España lideraron a Azulmarino, y justo antes del descanso, un tiro de Torrens empató el partido a 39.

Tras el descanso, el Azulmarino salió mucho mejor. Adut Bulgak anotó dos triples seguidos y el equipo mostró más intensidad, especialmente en defensa. Aunque el Lima-Horta intentó reaccionar con un juego rápido, no le funcionó. El Azulmarino estuvo más acertado en ataque y aprovechó los espacios, logrando una ventaja de 57-70 al final del tercer cuarto.

En el último parcial, el equipo visitante mantuvo su buen nivel. El Lima-Horta intentó acercarse en el marcador, pero no lo consiguió ante un adversario que jugó con confianza, mantuvo la ventaja y siguió defendiendo muy bien. Gracias al buen rendimiento de Torrens, Kika Rakovic y María España, aumentaron la diferencia y cerraron el partido con una victoria clara por 70-89.

"Estoy contento por la victoria. Los partidos post-parón de selecciones son duros. En nuestro caso fueron 10 días sin 3 jugadoras. La segunda parte del equipo ha sido muy sólida. La igualdad de la primera parte nos ayudará a mejorar detalles para el último tramo de competición", comentó el técnico Alberto Antuña tras el choque.

FICHA TÉCNICA

LIMA HORTA: J. Rueda (17); L. Roig (6); E. Escuder (2); C. Ripoll (-); L. Soler (5); E. Trawally (16); E. Morales (9); N. Barrientos (2); M. Aguado (13)

AZULMARINO: E. Maguire (-); A. Bulgak (13); A. Siciliano (5); C. Grande (0); M. Aviñoa (0); K. Rakovic (5); M. García (13) Mbulito (5); M. E. Almendro (21); G. Capel (5); J. Asinde (6); A.Torrens (16).

PARCIALES: 22-26 / 13-17 / 15-24 / 13-19 (70-89)

Noticias relacionadas

ÁRBITROS: Josep Lluís Presseguer Bombardo y Pol Guadalajara Díaz.