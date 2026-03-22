El Atlético Baleares tropieza ante el líder y pierde comba en la lucha por el ascenso

El Atlético Baleares salió derrotado de su visita al campo del líder, el Sant Andreu (2-0), en un duelo directo por la parte alta que deja tocadas sus aspiraciones de ascenso directo. El conjunto dirigido por Luis Blanco, que arrancaba la jornada como segundo clasificado a seis puntos de su rival, cae ahora a la tercera plaza mientras los catalanes se afianzan en lo más alto tras 28 jornadas en el Grupo 3 de Segunda RFEF.

El técnico balear sorprendió con un cambio de sistema, apostando por un 3-5-2 en lugar de su habitual defensa de cuatro, con la intención de reforzar el centro del campo en un partido de máxima exigencia. Y lo cierto es que el plan no empezó mal: la primera gran ocasión fue para los visitantes, con un disparo de Moha al palo que sembró incertidumbre en el líder.

El encuentro arrancó con intensidad máxima desde el primer minuto, con ambos equipos en busca de una victoria clave. El Sant Andreu respondió pronto, con un disparo lejano de Alexis en el minuto 11, preludio de lo que acabaría llegando poco después.

El partido se rompió en el minuto 26 con el 1-0, en una acción que penalizó un error grave del Baleares. Fallo en la salida de balón, con Ulrich sin controlar ante la presión rival, que permitió a Alexis robar y asistir a Serrano, quien remató solo en el área pequeña.

El golpe no frenó al conjunto balearico, que en los últimos minutos del primer tiempo buscó el empate ante un Sant Andreu más replegado, esperando su oportunidad a la contra. Antes del descanso, Alexis obligó a intervenir a Pablo García (m.42) y Moha cerró la primera parte con un disparo alto.

Misma pelívula tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, la película se mantuvo. Sin cambios y sin dominador claro, aunque fue el Baleares quien dio un paso adelante. La primera ocasión del segundo tiempo volvió a ser visitante, pero ni Gerardo ni Manu Morillo lograron rematar un buen centro de Iván López.

Con el paso de los minutos, el dominio del Baleares fue creciendo, empujando al Sant Andreu hacia su propio campo. Sin embargo, los locales demostraron su condición de líder siendo letales en transición. En el minuto 65 llegó el golpe definitivo: rápida contra iniciada por Serrano, apertura a la derecha, centro raso al segundo palo que Mendes no acertó a rematar y que el propio Serrano aprovechó para firmar el 2-0.

A partir de ahí, el encuentro se ajustó al guion que más convenía al líder: defensa sólida y salidas rápidas, reforzado además por los cambios. El Baleares lo intentó hasta el final, pero ni Tovar ni Moha encontraron el camino del gol.

La derrota supone un duro frenazo para el Atlético Baleares, que no solo pierde la oportunidad de acercarse al liderato, sino que además cae a la tercera posición. Por su parte, el Sant Andreu coge carrerilla hacia el ascenso directo, consolidando su candidatura en un duelo clave.

(Habrá ampliación)