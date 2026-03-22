El Alavés remonta un 3-0 ante el Celta y se aleja del descenso

El Deportivo Alavés coge aire en la clasificación tras firmar una épica remontada (3-4) en Balaídos, donde levantó un 3-0 al Celta con su voracidad e insistencia en la segunda parte, para que Quique Sánchez Flores, decisivo con sus cuatro cambios en el intermedio, celebrase su primer triunfo como técnico alavesista.

Pese a los nueve cambios en la alineación de Giráldez respecto al once de Lyon, la puesta en escena del Celta fue inmejorable. Liderado por Ferran Jutglà, vapuleó con su pegada al Alavés en apenas 30 minutos.

El fichaje estrella del Celta el pasado verano ha desatado su versión más anotadora en el último mes y medio. El exfutbolista del Brujas suma cinco de los siete goles que ha celebrado con la celeste en este tiempo. Ante el Alavés, aprovechó un enorme desajuste entre Pacheco y Tenaglia para superar a Sivera en el minuto 19 después de un buen pase entre líneas de Javi Rodríguez.

Jutglá vive su mejor momento en Balaídos. Siete minutos después de abrir el marcador, en una acción que nació en un saque de banda del Celta en su campo, asistió magistralmente a Hugo Álvarez, que no perdonó el segundo en el mano a mano ante el portero del Alavés.

El equipo vitoriano estaba tocado y, de nuevo en un rápido contraataque, Jutglá exhibió su repertorio futbolístico con una rápida conducción y una mejor definición para situar el 3-0 que parecía matar el encuentro.

Pero en el tiempo añadido del primer tiempo, Toni Martínez, tras un error en la marca de los centrales, recortó la desventaja del Alavés para alimentar el sueño de la remontada.

Quique Sánchez Flores, descontento con el partido de los suyos, agitó el once con cuatro cambios en el intermedio: Guridi, Denis Suárez, Diabate y Rebbach entraron en escena.

La respuesta del Alavés fue inmediata. Ibrahim Diabate asustó a Radu nada más reanudarse el choque y Ángel Pérez, tras un monumental regalo de Carlos Domínguez, apretó el marcador en el minuto 50. El Celta estaba desorientado y Guridi rozó el empate con un tiro cruzado que se estrelló en el lateral de la red.

El partido estaba abierto, muy vivo. Balaídos pitó el conservadurismo de su equipo y Claudio Giráldez reaccionó rápido. Fer López y Sergio Carreira refrescaron el centro del campo.

Su equipo mejoró, incluso por momentos recuperó el balón, pero fue Toni Martínez el que desató la locura de los aficionados vitorianos con un espectacular golpeo desde fuera del área, después de que Ibrahim Diabate aguantase en el cuerpo a cuerpo con Aidoo y Carlos Domínguez dejase muchos metros al delantero visitante para armar la pierna.

El Alavés, no obstante, no se conformó con el empate. El Celta, devorado por la ambición de su rival, no encontraba respuesta. Le faltaba el fútbol de Aspas, de nuevo suplente. Insistió el equipo de Quique y en el minuto 78 el argelino Rebbach encontró lo que parecía imposible en la recta final del primer tiempo, el 3-4.

Noticias relacionadas

Giráldez recurrió en el minuto 82 a Aspas. Era la última bala que le quedaba porque un disparo de Fer López, dos minutos antes, se marchó fuera por muy poco. El Celta se volcó y en el minuto 96 Sivera sacó una espectacular mano para evitar el gol de Carlos Domínguez y dar a los suyos tres puntos de oro en su carrera hacia la permanencia.