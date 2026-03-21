Quantum golpea primero en la Sailor King’s Training League

Ocho mangas en cuatro horas, comodines en juego y decisiones al límite. La Sailors King’s Training League (SKTL) debutó este sábado con un primer ganador con solera en el circuito internacional de regatas: el Quantum Team. El equipo presidido por Christian Fornés se impuso en el estreno de la nueva competición impulsada por el Real Club Náutico de Palma, gracias a que supo combinar la solvencia de una tripulación con muchas millas y adaptarse sobre la marcha a un reglamento disruptivo y todavía en evolución.

La Sailors King’s Training League nace precisamente con ese objetivo: probar un modelo distinto al de las regatas tradicionales, basado en pruebas muy cortas, decisiones tácticas inmediatas y la introducción de comodines que pueden alterar el desarrollo de cada manga. La competición se disputa a bordo de la flota de monotipos BluSail 24 del club (los mismos que se utilizan en las regatas de la Women’s Cup de la Copa del Rey MAPFRE) y tiene previstas cuatro rondas en su primera edición.

Fornés aseguró que la regata fue “muy divertida y competida”, y defendió el valor de fomentar la competición en tiempo real: “Todo lo que sea navegar sin rating (mediante compensaciones) es bienvenido”. El Quantum Team participará en todos los actos de la SKTL, aunque la tripulación irá cambiando en función de la disponibilidad: “No seremos siempre los mismos, pero nuestra intención es completar las cuatro rondas”.

La jornada inaugural se desarrolló en un campo de regatas muy reducido y situado frente a la Catedral de Mallorca, con la puerta de sotavento prácticamente pegada a la costa. El programa incluyó un total de ocho pruebas, todas ellas de escasa distancia y apenas diez minutos de duración. El viento, de componente sur, condicionó el inicio de la competición. Sopló muy flojo en las primeras salidas, al límite de lo navegable, pero fue ganando intensidad con el paso de las horas, permitiendo completar el programa previsto.

La competición se disputó el barcos de la clase BluSail 24. / Laura G. Guerra

Más allá del resultado, el estreno de la SKTL dejó claro el acierto del nuevo formato. Todos los participantes coincidieron en señalar su dinamismo, marcado por la sucesión de mangas rápidas y la introducción de comodines como elemento estratégico. Su uso añadió un factor de imprevisibilidad constante, alterando situaciones y obligando a reaccionar en tiempo real.

Pedro Marí, director técnico del club y oficial principal de esta primera jornada, hizo un balance muy positivo del estreno: “Hemos probado casi todas las novedades introducidas en el reglamento y nos han salido bien, mejor incluso de lo que esperábamos. Los participantes se han adaptado de una forma natural al espíritu de esta competición, donde lo más importante es pasárselo bien”. Marí destacó también la variedad de formatos ensayados durante la jornada: “Ha habido salidas en ceñida, en popa, con y sin spi asimétrico, recorridos de todo tipo... y muchas sorpresas por el uso de comodines”.

Por su parte, Hugo Ramón, vocal de vela del RCNP y segundo clasificado en la general, reconoció que hacía tiempo que no disfrutaba tanto en el agua. “Quedan algunos aspectos por pulir, pero en general todo ha funcionado muy bien. Creo que hemos dado con el formato que andábamos buscando para hacer que nuestro deporte sea aún más atractivo”.

Las próximas citas de la Sailors King’s Training League se celebrarán el 18 de abril, el 16 de mayo y el 13 de junio, fechas en las que el club seguirá afinando un modelo que busca afianzarse como una alternativa dentro del calendario nacional de regatas.