Pilotades | Son Malferit acoge la iniciativa ‘Futbol a peu’ para mayores de 60 años

Son Malferit acoge este sábado, a partir de las 10:00 horas, una interesante jornada de 'Futbol a peu'. Esta iniciativa de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) adapta el balompié para personas mayores, fomentando la actividad física a través de la práctica de un deporte a un ritmo más tranquilo y accesible. Esta modalidad de fútbol la disputan personas, mujeres y hombres, mayores de 60 años.

Nueva jornada de la Lliga insuperables en el coll

El campo del Coll den Rabassa será escenario este sábado, a partir de las 10:00, de una nueva jornada de la Lliga Insuperables. Una competición que está dedicada al fútbol inclusivo para personas con diversidad funcional, fomentando de esta manera su participación y su integración.

El líder Mallorca B recibe al penúltimo Collerense

Vigésimo séptima jornada de Liga en la Tercera División balear: hoy sábado, Mallorca B-Collerense (16:00 horas), Manacor-Mercadal (16:00), Alcúdia-Santanyí (16:30), Constànica-Son Cladera (17:00) y Platges de Calvià-Rotlet Molinar (18:00); y mañana domingo, Formentera-Portmany (12:00), Llosetense-Felanitx (12:15), Inter Ibiza-Peña Deportiva (17:00) y Cardassar-Binissalem (17:00).

Derbi entre el Santa Catalina y Atlético Rafal

La jornada en la División de Honor Mallorca es: hoy sábado, Campos-Pòrtol (16:30), Recreativo La Victoria-Sóller (17:00), Esporles-Sant Jordi (17:00), Arenal-Serverense (17:30), Santa Catalina Atlético-Atlético Rafal (19:00) y Sineu-Son Verí (20:00); y mañana domingo, Platges de Calvià B-Ferriolense (16:00), Inter Manacor-Andratx B (16:00) y Alcúdia B-Alaró (17:00).

El Athlètic Montuïri visita el feudo del Algaida

En Preferente: hoy sábado, Porto Cristo-Can Picafort (15:45), Son Sardina-Consell (16:30) y La Unión- Pollença i Port (17:00); y mañana domingo, Algaida-Athlètic Montuïri (17:00), Petra-Cade Paguera (17:00), Xilvar-Espanya (18:00) y Collerense B-s’Horta (18:30). Ya disputados el Calvià-Santa Maria y el Pla de na Tesa-Murense.

El Balears femenino juega esta tarde ante el Levante

En la Segunda femenina, el Balears, que viene de perder por la mínima en el campo del Zaragoza, recibe esta tarde, a las 17:00, al Levante B en Son Malferit.

La Tercera femenina vuelve a la liga

Retorna la competición en la Tercera División femenina: mañana domingo, Sant Lluís-Balears B (10:00), Ciutadella-Algaida (14:30) y Son Sardina-Independiente (18:00). Ya disputado el Mallorca Internacional, 2- Constància, 0. El Collerense-Manacor se jugará el sábado 28 ya que este torneo tras este fin de semana descansará hasta después de la Semana Santa.

Derbi juvenil entre el Mallorca y San Francisco

La jornada para los equipos mallorquines de la División de Honor juvenil es: hoy sábado, Zaragoza Racing-Constància (12:00); y, mañana domingo, Mallorca-San Francisco (12:00).

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Últimas jornadas de Liga en la Tercera División balear de fútbol sala con mucho en juego en la parte alta de la clasificación: hoy sábado, Muro-Ibiza (16:00), Entreculturas Montesión-ETB Calvià (17:00) y Son Oliva-Joves d’Inca (18:00); y mañana domingo, Alcúdia-Urbanitzacions (13:00). Ya jugado el Juan de Ávila-Fisiomedia Manacor y el lunes se juega el Racing Andratx–Son Ferrer Atlètic (21:15).